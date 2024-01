Esto es lo que la Inteligencia Artificial podrá hacer en tu Gmail dentro de poco tiempo

Google sigue experimentando con la Inteligencia Artificial en sus aplicaciones y ahora le tocó el turno a Gmail. La compañía ya lleva algún tiempo probando en su servicio de correos electrónicos la escritura con IA. Todo forma parte de las pruebas Workspace Labs, y una vez que la función este incluida, todo será muy futurista. Bastará con dar una orden para que Gmail escriba el correo por nosotros.

La redacción de correos con IA de Gmail puede generar el cuerpo del mensaje a partir de una orden que indique de qué trata, como pudiera ser "escribe un correo a mi jefe deseándole unas felices vacaciones". Hasta ahora esa orden, o prompt en lenguaje tecnológico, tenías que escribirla, pero en un futuro cercano podrás usar la voz para dar las indicaciones.

Luego del fiasco que resultó el Asistente de Google y su clara derrota contra el ChatGPT, la compañía del buscador está decidida a recuperar la iniciativa en el campo de la inteligencia artificial e inundar con IA a todos sus servicios y aplicaciones. Las funciones de IA pasaron a ser la estrella guía de la empresa.

Ayúdame a escribir

Así, Help me write o Ayúdame a escribir se encarga de redactar el cuerpo de un mensaje siguiendo tus instrucciones. Hasta ahora todavía necesitabas redactar la petición usando el teclado del celular, pero próximamente vas a poder pedirlo por voz.

Si bien esto se asemeja mucho a presionar la opción micrófono y decir las palabras, el hecho de que se integre directamente en Gmail con un buen prominente botón de micrófono, hace toda la diferencia. Ahora todo será más sencillo.

En la práctica, cuando estos cambios se generalicen y lleguen a todo el mundo en todos los idiomas, va a suponer un escenario bastante futurista en el cual le decimos a Gmail "Escríbeme un correo pidiendo tornillos a la fábrica" y Gmail hace justamente eso, sin que tengamos que tocar el teclado del móvil para nada.

Hay que esperar un poco más

Todo es muy prometedor, pero habrá que esperar un poco más para verlo en acción. Si bien el proyecto está muy avanzado ahora se encuentra en período de prueba y solo se encuentra disponible en versión beta para alguno pocos elegidos.

Al día de hoy Help me write, la escritura generativa de IA, sigue siendo una prueba reservada para unos pocos usuarios y la funcionalidad de dictar las indicaciones con voz ha sido descubierta por TheSpAndroid, pero no está activa para nadie aún. Es previsible que llegue más adelante para quienes ya tienen Help me write y, con suerte, para todo el mundo más adelante.