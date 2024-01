Cierre de la oficina de Anses en La Paz: "La gente está muy preocupada porque es volver a lo anterior"

El Gobierno nacional de Javier Milei activó un plan para reducir los cargos políticos de la planta de empleados públicos del Estado, en línea con lo que anticipó en campaña electoral. En la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) se registraron 320 despidos durante la semana pasada en distintas oficinas del país, pero aseguran que el número continuó aumentando en los últimos días. A raíz de esto, trascendió la noticia de que siete oficinas de la entidad debieron cerrar sus puertas, lo cuál fue negado por Anses en las últimas horas: "Ninguna de las oficinas de atención al público de Anses de todo el país cerró sus puertas".

Joel Ortubia, exempleado de la oficina de Anses en La Paz, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó la situación actual que están atravesando los desafectados y cómo esto afecta a la población del departamento. En principio, comentó que "la semana pasada nos habíamos encontrado con un usuario deshabilitado, que es el que te permite ingresar al sistema para hacer el trabajo, y después con el correr de las horas empezó a circular en los medios el tema de los despidos, sin ninguna comunicación institucional oficial. A los dos días llegaron los telegramas de despidos, así se fue dando a conocer los despidos de 320 empleados en todo el país. En la oficina de La Paz éramos dos y terminó quedando uno, que se suponía que iba a seguir por una cuestión de que mantenía por lo menos la oficina abierta y era lo más importante. Finalmente llegaron los días jueves y viernes y volvió a pasar lo mismo que había pasado con anterioridad, y así llegó el momento en que la oficina está cerrada".

"No recibimos ninguna comunicación oficial al respecto. Me parece que se desconoce un poco lo que es la realidad del departamento, solamente hace falta ver la cantidad de créditos de Anses y las consultas que hemos tenido desde agosto que se inició la oficina hasta la actualidad. Es una oficina que, partiendo de cómo surge la necesidad tenerla, está a 50 kilómetros de Catitas, que es la oficina de Atención Integral más cercana, y luego tenés una de atención en San Martín a 100 kilómetros. Eso conlleva a que nosotros, a diferencia de otros departamentos, no tenemos un recorrido de colectivos cada diez minutos, nosotros tenemos colectivos con tiempos más extensos, y así se le complica la vida a la gente y en las condiciones en las que se viaja en el transporte público", explicó el empleado desafectado respecto de la situación en La Paz.

Además, argumentó que "lo que hace el cerrar esta oficina es complicar y desorganizar la vida de todos los vecinos que estaban felices por una cuestión de que, después de tantos años, no tenían que viajar y podían hacer los trámites. Para que tengas una idea, nosotros solamente en turnos, porque después tenés atención espontánea en turnos diarios, teníamos de 25 a 30. Después, todo lo que tiene que ver con consultas, teníamos unas 40. Todo lo que tiene que ver con Asignación Universal por hijo, tarjeta alimentar, Progresar, que son trámites normales y comunes que se hacen en cualquier oficina de Anses, teníamos 80, 90 o 100 atenciones".

Qué sucederá con la oficina de Anses en La Paz.

Joel insistió en que la oficina de La Paz "era un afluente muy importante sumado a que nosotros también tenemos distritos en el departamento que están muy alejados, es decir, nosotros estamos en lo que es Villanueva, a 100 kilómetros de San Martín, pero después tenés Desaguadero que es un distrito muy grande que está a 40 kilómetros del departamento. O sea que tenés 140 kilómetros para que un vecino hoy día tenga que viajar a hacer un trámite. Más allá de los despidos, que lo que los consideramos muchas veces injusto y arbitrario, creemos en la necesidad de que la oficina de Anses continúe abierta porque creemos que es fundamental para la Seguridad Social y el derecho, porque sino los departamentos más alejados de los rayos céntricos son los que terminan pagando los costos".

"Es una gestión que, no solamente arrancó el año pasado, sino que ya venía con anterioridad. Es más, fue un reclamo de toda la sociedad de La Paz en distintos ámbitos que finalmente se pudo dar con un gran apoyo del municipio, porque para que la oficina se abra, se puso en condiciones con fondos municipales entendiendo que es una necesidad para todos los ciudadanos. La gente está muy preocupada porque es volver a lo anterior", agregó.

Siguiendo la línea de los despidos, advirtió: "Directamente fuimos apartados del cargo y ya no tenemos más comunicación con alguien cercano de Anses, al no haber nombrado ningún regional en la en la parte de cuyo, que internamente estaba acá en Mendoza. Todas las comunicaciones han sido desde Buenos Aires directamente hacia los empleados".

"Los despidos fueron con cancelación de contrato en algunos casos, y en otros casos es gente que tenía curso concurso que también fue desafectada, es decir, gente de planta. Esto está dentro de los 320 despidos de la semana pasada. Después, a lo largo de la semana han continuado, pero la verdad que no tengo un número exacto de cuántos deben llevar", concluyó afirmando que se continúan realizando despidos dentro de Anses.

Escuchá la nota completa