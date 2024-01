Vecinos de Godoy Cruz reclamaron que hace días viven sin agua

Vecinos del Barrio Decavial del departamento de Godoy Cruz reclamaron este domingo a MDZ sobre una situación muy particular que atraviesan respecto a la falta y corte del servicio de agua potable. Ya hicieron cuatro avisos a Aguas Mendocinas, pero el panorama no cambia y aseguran que tienen "un hilo de agua" y nada más.

"Desde el jueves que estamos sin agua en el Barrio Decavial. Primero nos dijeron que fue por la apertura en el dique Potrerillos y después nos dijeron en Aysam que no saben por qué no tenemos agua. Nos ningunean y a algunos vecinos les dijeron que era porque no habían hecho los reclamos, cosa que no es cierto, yo particularmente reclamé cuatro veces", dijo Cecilia, una vecina de ese barrio de Godoy Cruz a MDZ.

"En mi caso no tenemos nada de agua, tengo que irme a Luján a que un familiar nos llene bidones y botellas", indicó sobre cómo se las arreglan para poder pasar una situación que atraviesan hace cuatro días.

Además, marcaron que esta realidad ya la habían atravesado en marzo del 2023 cuando estuvieron más de un mes sin el servicio que se vuelve esencial para el día a día, tanto para hidratarse como para el higiene personal de las manos y el cuerpo.

"Algunos vecinos tienen un hilo de agua. Anoche volvió a salir a la 1 de la mañana y hoy a la mañana se volvió a cortar. Por lo que me dicen algunos vecinos, sólo tienen un hilo de agua", dijo Cecilia.