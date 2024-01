ANSES: no entregan turnos para jubilaciones y advierten por despidos

Las dependencias de Anses se encuentran atravesando inconvenientes que impactan de manera directa en los principales destinatarios de los servicios que presta. Lo más grave es que no se están entregando turnos nuevos para iniciar trámites de jubilaciones y pensiones, por lo que hay mucha incertidumbre. Además, hay despidos.

Esos despidos que pusieron en jaque la atención al público y la obtención de turnos para jubilaciones y pensiones. Esta mañana, la dependencia ubicada en Luján de Cuyo no brindó atención al público debido a que los empleados acudieron a sus puestos de trabajo pero no pudieron acceder al sistema de Anses. Si bien, aún no tienen los telegramas de despido en mano, aseguran que se les bloquearon los accesos a todos los empleados que ingresaron durante el 2023. Cabe destacar que esa dependencia cuenta con un total de 8 empleados, de los cuales 6, fueron despedidos.

No se pueden sacar turnos en la página de la ANSES.

Otro aspecto que genera preocupación es la falta de acceso al sistema de turnos para la obtención de turnos para jubilaciones y pensiones que se encuentra inhabilitado desde hace varios días. "Es un desastre, no hay turnos disponibles para estos días y tampoco para el mes de marzo", expresó un abogado previsional y agregó: "No entendemos los motivos, esto complica todo el proceso para las personas que necesitan comenzar los trámites para recibir las pensiones generando importantes demoras ya que el cobro, una vez iniciado el trámite, no es inmediato".

La situación a nivel nacional

La semana pasada se dieron a conocer una serie de despidos en numerosos organismos nacionales. En el caso de Anses, fueron 320 trabajadores según lo informado por el titular del Sindicato de Empleados de la exCaja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), Carlos Ortega.

Tal como sucedió en Mendoza, los trabajadores se presentaron a cumplir tareas y fueron impedidos de ingresar al organismo generando inconvenientes en la atención de todos los que tenían turnos programados con semanas de anticipación.