911: el Gobierno quiere que el Enacom le otorgue los datos de las líneas

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza inició gestiones para que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le otorgue los datos de la titularidad de las líneas. ¿El objetivo? eficientizar el servicio que otorga el 911.

El dato fue confirmado desde la cartera que conduce Mercedes Rus, lugar en el que se han puesto como uno de los objetivos principales agilizar la velocidad de respuesta del servicio de emergencias y concientizar sobre el uso correcto del 911. Por esto, el 28 de diciembre de 2023, se iniciaron las gestiones correspondientes para avanzar en ese sentido.

La problemática detectada por el Gobierno de Mendoza está relacionada con la imposibilidad de obtener los datos del titular de la línea cuando ingresa un llamado al 911. Sólo en algunos casos se proporciona el ANI (Automatic Number Identification). Aquí comienzan las dificultades: el efectivo que atiende, pierde tiempo valioso ante una potencial emergencia mientras solicita los datos del llamante. Esto no sólo demora la velocidad de la respuesta policíaca, también impide que el operador corrobore la veracidad de los datos proporcionados.

30% de las llamadas al 911 no son emergencias

"Existe una cantidad importante de llamadas en las que no es posible determinar el ANI de la línea. Esto no sólo causa que no se pueda identificar al ciudadano sino que, ante un corte en la comunicación, el Centro de Emergencias no puede devolver el llamado, generando una situación desatendida", señalaron desde Seguridad.

Además, contar con la información que hoy está en manos del Enacom, permitiría que las autoridades puedan disuadir llamadas falsas o molestas y, a la vez, descongestionar y eficientizar el sistema. Es que según los datos que maneja el gobierno, aproximadamente un 30% de las comunicaciones que recibe el 911 no forman parte de una emergencia.

Uso responsable y eficiente del 911 Emergencias

El 911 es un servicio de emergencia compuesto por un equipo de policías que trabajan 24 horas para atender urgencias de ciudadanos. Ese número concentra todas las llamadas de emergencia policial, bomberos y Defensa Civil.

Por esto, desde la cartera indicaron que las personas suelen asociar el 911 meramente con la Policía, cuando no es así. El servicio permite que la gente entre en contacto con el sistema de emergencias coordinadas, ofreciendo una atención más integral. En este sentido y ante una situación límite, el operador podrá otorgar el servicio necesario, derivando la situación a quien corresponda para que el caso pueda ser resuelto de manera eficiente y segura.