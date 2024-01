Relato salvaje: tenía que viajar, pero un auto ajeno le ocupó la salida todo el domingo

Domingo, 8.30 horas. Natacha (no informaremos su apellido) se disponía a salir de su casa para viajar a General Alvear, donde su familia celebraría el cumpleaños número 82 de su abuela. No sería tan fácil. La tranquilidad matinal se vio interrumpida por un auto que bloqueaba la salida. Incluso, no sería el único inconveniente que la joven tendría que afrontar.

"Escribí en el grupo del complejo para ver si era de alguien que estaba ahí, pero no", cuenta a MDZ sobre la primera decisión que tomó ante la indignante situación. Acto seguido, intentó comunicarse con Atención Ciudadana del Gobierno de Mendoza, llamó al 911 y a Vialidad, pero tampoco tuvo suerte. Incluso, en la desesperación por querer salir, utilizó la red social X (Twitter) donde le dedicó un mensaje al actual intendente capitalino, Ulpiano Suárez. Otra vez, no hubo respuesta oficial.

Mientras intentaba mitigar el enojo y buscaba una solución, vio que dos agentes de la Policía de Mendoza se acercaban y decidió frenarlos. "Ellos se quedaron conmigo, chequearon que el auto no tuviera pedido de captura y llamaron a los de Vialidad". La ayuda policial permitió que arribara una grúa, pero cuando todo parecía encaminarse hacia un final feliz, aparecieron nuevos problemas: el auto intruso tenía el cambio puesto.

"Me dijeron que no podían llevárselo porque estaba en cambio, y que arrastrarlo con tracción podía hacer que se rompiera la caja y que ellos no podía romperla. Pero si hicieron la multa (donde pusieron todos mis datos como testigo-denunciante) y se fueron", explicó la joven.

Y agregó: "Seguí llamando a Atención Ciudadana y me cortaban. Ni siquiera los del Hospital Militar que está en frente vieron algo, o sea que, es probable que el auto haya estado ahí desde la madrugada".

Finalmente, la ayuda concreta llegó por parte de un vecino. "Sacó su camioneta, abrimos todos los portones y después de varias maniobras pude sacar el auto", señaló la joven que tenía que estar en General Alvear a las 11, pero terminó saliendo a la ruta recién a las 12 del mediodía. El auto intruso, continuaba allí.

Atención Ciudadana y el pedido de utilizar el 911 solo para emergencias

Afortunadamente y más allá del comprensible enojo por la pérdida de tiempo, es importante recordar cuáles son los números a los cuales los ciudadanos deben llamar frente a diferentes problemáticas.

Para quienes residen en Ciudad, el contacto de Atención Ciudadana es el 147. En este sentido, la joven no se contactó a ese número como pudo constatar MDZ, lo que evidencia la falta de campañas por parte de las autoridades para concientizar a la gente en este sentido.

No obstante, desde el municipio aclararon que el domingo el Call Center de Ciudad no está operativo, por lo que las llamadas que ingresan son derivadas al 5555 (Seguridad Ciudadana) o al 5306 (Tránsito de Ciudad).

Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad destacaron en relación al 911 que "este servicio debe sólo utilizarse en casos de emergencias y en el momento de aportar la información al operador, deben ser claros y precisos". Además, en la página web del organismo informan que "este servicio recibe diariamente ciento de llamadas molestas o falsas cuando debe sólo utilizarse en casos de emergencias. Más de la mitad de las llamadas que se reciben por día son de esas características". Por suerte, el caso de Natacha no fue una emergencia, aunque hay que destacar que llamó una vez y no fue atendida.

En cuanto al 148, es importante recordar que el número que pertenece al Gobierno de Mendoza debe ser utilizado en casos relacionados con ATM, consultas por Covid, defensa del consumidor, Registro Civil y turnos Hospital Central, entre otros puntos. En el caso de Vialidad, hay que destacar que el organismo no debe atender este tipo de situaciones ya que el manejo del tránsito se descentralizó durante la primera gestión de Alfredo Cornejo y quedó a cargo de los municipios.