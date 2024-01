El ambicioso plan del Gobierno para renovar la flota de aviones militares

El Gobierno de Javier Milei se prepara para poner en marcha un ambicioso programa de renovación de parte de la flota de transporte mediano de la Fuerza Aérea, que incluye la adquisición de hasta seis Embraer y dos Boeing de segunda mano.

Se trata, en rigor, de la continuidad de un proceso iniciado a principios de 2023 para la reposición, primero, de dos Embraer ERJ-140LR que se incorporarán próximamente a la I Brigada Aérea luego de la finalización del proceso de licitación cerrado a fines de noviembre por una suma cercana a los US$ 7 millones con la compañía estadounidense Regional One Inc.

Con la llegada del nuevo Gobierno y el desembarco de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, el plan recobró vigor y se espera que los próximos meses se avance en la compra de otros cuatro Embraer pero en su versión ERJ-145LR y hasta dos Boeing 737-700. Estas aeronaves reemplazarán a la envejecida flota de Fokker 28.

Luis Petri buscará garantizar la continuidad y ampliación del plan de renovación de la flota aérea.

El ERJ 145 es el más grande de los Embraer, con una capacidad de 50 asientos, largo alcance, mayor capacidad de combustible y motores mejorados. Mientras que el Boeing 737-700 es un tipo de avión a reacción de fuselaje estrecho de corto y mediano alcance, con capacidad para entre 110 y 210 pasajeros, según las distintas variantes.

Según publicó el sitio especializado Zona Militar, el programa, denominado “Incorporación de SEIS (6) Aeronaves de Transporte Mediano de Mediano Alcance para incrementar la Capacidad de Transporte y Abastecimiento Aéreo en la I Brigada Aérea” obedece a "la necesidad de satisfacer es la capacidad de traslado de personal militar para responder a los requerimientos del Instrumento Militar de la Nación (IMN) tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, la cual en la actualidad es insuficiente".

Actualmente la Fuerza Aérea solo dispone de cuatro C/KC-130H Hércules y tres Fokker F-28 como principales medios de transporte, aeronaves que se podrían complementar con los muy limitados Saab 340B.

Embraer ERJ 140.

La idea de adquirir aeronaves de la categoría de los Embraer ERJ 140/145 se remonta al menos a 2015, cuando el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció durante la ceremonia del 103° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina la intención de incorporar dos unidades para LADE.

Siempre de acuerdo con lo publicado por Zona Militar, la situación actual se agravaría con el pase a retiro de los Fokker F-28 a partir del 2025, modelo que se ve afectado por la escasez y costos de sus repuestos, los cuales dificultan su mantenimiento. "Aunque se proyectó desprogramar las aeronaves desde 2020, la pandemia obligó a mantenerlas en servicio, extendiendo la proyección de desprogramación hasta 2025", detalla el informe.