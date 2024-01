Estas son las 10 provincias que están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas

Las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, en tanto que rige el mismo nivel de alerta, por vientos, para las provincias de Chubut y Santa Cruz, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



El alerta por tormentas alcanza a casi la totalidad de Tucumán, la zona centro noroeste de Salta y centro y norte de Jujuy.



También rige para el este y centro de Formosa, sur, este, oeste y centro de Misiones, norte de Corrientes, este, norte, sur y centro de Chaco y norte de Santiago del Estero.



El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.



Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.



Por estas alertas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.



Para el sur del país, la alerta amarilla por vientos rige para toda la provincia de Santa Cruz y el centro y sur de la provincia de Chubut.



Esta zona será afectada por vientos del oeste o suroeste con velocidades entre 50 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en el sur y oeste de Santa Cruz.



El organismo meteorológico recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por autoridades.