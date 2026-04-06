Innovación universitaria en tiempos de crisis

El panorama político universitario, desde los múltiples análisis que hacen distintos sectores, parece evidenciar que las universidades públicas -en Mendoza y en todo el país- tienen varios desafíos por delante: el más urgente se relaciona con la crisis presupuestaria desatada por el reiterado incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario. Como lo expresó el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre el 2023 y el 2026. La situación es alarmante para las universidades en términos presupuestarios y todo indica que las medidas de fuerza y las acciones judiciales continuarán en los próximos meses.

Lograr que el gobierno cumpla con lo que manda esa ley -plantean los organizadores del conversatorio- es una condición sin la cual no es posible sostener el sistema científico y educativo que requiere un país que se proyecte al futuro.

Además, la universidad enfrenta también otros desafíos que están vinculados a las demandas de una sociedad y un sistema productivo público y privado en constante transformación, relativos al tipo de articulación que debe establecerse con los demás niveles de educación de la provincia o relacionados con políticas de vinculación y transferencia para desarrollar capacidades estatales en los niveles de gobierno provincial y municipal a fin de afianzar una mejor gestión de, por ejemplo, cuestiones de ordenamiento territorial o de control ambiental.

Un desafío no menor es cómo proyectar la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y también en las tareas de gestión y de gobierno que toda institución pública requiere . Sin desconocer la crítica situación presupuestaria, desde Nexo al Futuro advierten sobre lo imperioso que resulta que la crisis que vive el sistema universitario no anule la posibilidad de proyectar procesos de innovación en término de enseñanza y de gestión universitaria.

“La cuestión que se nos plantea –sostiene Manuel Cuervo, uno de los organizadores - es ver de qué manera desarrollar una política integral, que promueva una articulación con todas las universidades nacionales y la ciudadanía en su conjunto para exigir que el gobierno nacional cumpla con el financiamiento que dicta la ley, y que, al mismo tiempo, pueda responder a las exigencias del mundo actual, que la UNCuyo pueda reinventarse creativamente para liderar los tiempos que corren sin perder los valores centrales que la organizaron históricamente: formar profesionales de excelencia para la sociedad, cultivar las artes y disciplinas científicas que nutren esas profesiones, y seguir siendo una herramienta primordial para la movilidad social ascendente, la integración social, el desarrollo económico provincial y la formación ciudadana”.

“Desde nuestro espacio venimos sosteniendo que la universidad está en un estado de inercia frente a un mundo que cambia muy rápidamente, creemos que esta falta de adaptación y de proyección institucional se observa en diversas dimensiones: desde una infraestructura obsoleta por la falta de inversión y porque se siguen organizando los espacios físicos (aulas y cubículos) sin tener en cuenta en su diseño las nuevas formas de de trabajo colaborativo, hasta la duración de las carreras que continúan siendo de cinco años (formales, reales son varios más) en un contexto global en el cual el mercado laboral y el perfil de los estudiantes busca formaciones más cortas y que como resultado de ello son empresas trasnacionales con enlatados virtuales o las universidades privadas quienes están respondiendo con mayor celeridad, dejando a nuestra institución relegada en cuanto su capacidad para responder a esas demandas sociales. Aun ante la crisis, urge innovar y ser creativos”, afirma Damián Berridy, uno de los organizadores del conversatorio.

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El conversatorio ”Innovar en la universidad: ¿cómo pensar el futuro desde las restricciones del presente? Tecnologías digitales, sentido público y gestión en contextos de ajuste” a realizarse en la UNCUYO el martes 14 de abril por la tarde prevé la participación de Germán Pinazo, doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política. Pinazo es investigador de CONICET, especializado en Economía, Cs. de la Gestión y de la Administración Pública y, actualmente, es docente y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

El objetivo es poner en agenda los procesos de innovación en la gestión universitaria; en particular de aquellos que permiten fortalecer las capacidades institucionales para el uso de los datos y de tecnologías digitales como la inteligencia artificial para agilizar los procesos, optimizar la disponibilidad de información de calidad para la toma de decisiones y fortalecer las trayectorias estudiantiles con mejores políticas de ingreso, permanencia y egreso. Se trata de una actividad dirigida a la comunidad universitaria en general y espera poder ser un espacio para reflexionar sobre el impacto de la IA y las posibilidades que ofrece su incorporación para la innovación en la gestión universitaria en la política académica, de investigación, así como de extensión y vinculación.

“Venimos construyendo este encuentro desde hace varios meses. Vivimos un momento histórico en el que urgen discusiones profundas porque el modo de enseñar y de aprender cambió. Y también el modo de gestionar lo público cambió. La institución universitaria debe asumir la responsabilidad de construir el marco para este diálogo y de brindar herramientas concretas: por eso es que creemos que conocer otras experiencias, por ej. la que trae Germán de la Universidad Nacional de General Sarmiento donde recientemente han incorporado un sistema específico para el análisis y normalización documental apoyado en el uso de IA que permitirá resolver con automatización ciertas tareas más rutinarias o repetitivas de los procesos administrativos y concentrar el valor del trabajo humano en la resolución de actividades y en la toma de decisiones de calidad donde el criterio humano es insustituible. Lo interesante de la experiencia es que es una herramienta desarrollada por la propia universidad con la participación activa del personal”, afirma Berridy.

En diálogo con los organizadores se advierte el énfasis puesto en construir un modelo de gestión que incorpore tecnologías digitales en aquellas tareas administrativas cotidianas, trabajar sobre la interoperabilidad de los sistemas que hoy ya funcionan en la universidad, diseñar nuevos dispositivos que permitan integrar la información para volverla útil para la toma de decisiones. “Es realmente un desafío de gran escala porque el uso intensivo de tecnologías no puede significar la deshumanización del vínculo con nuestra comunidad ni tampoco ser planteado como una amenaza para el trabajo que se sostiene en la tarea cotidiana del personal de apoyo académico o para la experiencia en el aula de los mismos estudiantes, quienes en muchos casos se aferran a la experiencia presencial no sólo para entender “más rápido” o “mejor”, sino porque nos manifiestan que la presencialidad es indispensable para su contención afectiva y emocional donde los vínculos son clave para permanecer en la vida universitaria”, concluye diciendo Manuel Cuervo.