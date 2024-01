El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas por fuertes tormentas en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por tormentas para zonas de Córdoba, San Luis y La Pampa, a la vez que rigen avisos por fuertes vientos en áreas de las provincias de Chubut y Santa Cruz.



Bajo alerta por tormentas se encuentra el sur de la provincia de Córdoba, en las localidades de General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña, además de la localidad de Gobernador Dupuy al sur de San Luis.



El alerta también se extendía al norte de La Pampa, en las localidades de Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel.



Las áreas mencionadas serán afectadas por tormentas, algunas fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, indicó el organismo.



A su vez, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.



Por el alerta amarillo, el SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar atención ante la posible caída de granizo.



Además, casi la totalidad de la provincia de Chubut y la localidad santacruceña de Costa de Güer Aike se encuentran bajo alerta amarillo por fuertes vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 50 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en el sur y oeste de la provincia de Santa Cruz.



En ese sentido, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.



El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", indicó el SMN.