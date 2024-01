La sociedad de la nieve: el emotivo reencuentro entre dos protagonistas

El estreno mundial de la película "La sociedad de la nieve" en la plataforma de streaming Netflix provocó furor en millones de personas que conocían la historia del milagro de los Andes, pero también, miles de espectadores pudieron ver por primera vez una historia de supervivencia, amistad y empatía.

Gustavo Zerbino fue uno de los protagonistas de este milagro junto a otras 15 personas que sobrevivieron a las inclemencias de montaña. Con el transcurso de los años, cada uno de los sobrevivientes fue construyendo una historia individual pero siempre ligada a ese hecho que los marcó para siempre.

Zerbino tuvo un emocionante encuentro a fines de 2023 en Cabo Polonio con la hija de uno de los rescatistas y aprovechó para homenajear a quien consideraba un "padre en la montaña". Se trata de Maricruz Díaz Alvear, hija de Sergio Díaz, el único de los rescatistas que pasó la noche junto con los sobrevivientes que no entraron en el primer viaje de los helicópteros de la Fuerza Aérea chilena aquel 22 de diciembre de 1972 en lo que quedaba del fuselaje del avión.

"Cuando llegaron los helicópteros a rescatarnos, eran máquinas que no estaban preparadas para la altura. No subían bien, vinieron a buscar a 14 personas y se llevaron solamente tres en cada helicóptero porque vieron que no tenían potencia suficiente. Al otro día volvieron a buscar a los ocho que quedábamos", explicó Zerbino haciendo referencia a la noche que pasó con Díaz en la montaña.

“Sergio Díaz fue un padre para nosotros, una persona que queremos, admiramos y recordamos”, le dijo a Maricruz, en el video que compartió en vivo en sus redes sociales como forma de homenaje este hombre mientras la mujer lo miraba con atención.

“Hoy, en esta punta que es Cabo Polonio, le estoy haciendo ese homenaje contigo al lado para que tu familia y todo el pueblo chileno, del Uruguay y del mundo entero sepa que atrás de esta historia hay seres humanos extraordinarios, sin los cuales nosotros no hubiéramos logrado estar presentes. Uno de ellos fue tu papá”, dijo el sobreviviente en el video.

La conexión entre ambos fue inmediata y, luego de muchas charlas, descubrieron que los une la conexión con las estrellas. Solo en dos lugares del mundo han visto tal cantidad de estrellas brillar en por las noches: en el Cabo Polonio y en la cordillera andina.

La experiencia con el rescatista

Zerbino contó algunos detalles de la experiencia que tuvo con Sergio Díaz en la montaña y dijo: “Enseguida se puso paternalista, nos dio contención y protección”.

El sobreviviente también narró cómo llevó al socorrista al borde del avión que daba a Chile, donde se encontraban los cuerpos de las personas que habían muerto, e identificó uno a uno quiénes era y lo hizo anotar los nombres en un papel. “Yo quería hacerlo para que quienes perdieron a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, puedan tener una sepultura y hacer el duelo normal, que hacen todas las familias. Sergio me entendió y me prestó atención”, contó en diálogo con Montevideo Portal.

Zerbino relató que en un momento Díaz les recitó una poesía de Martí y les contó que tenía una hija que vivía en Uruguay. En conversación con Montevideo Portal, la hija del rescatista expresó su emoción y recordó a su padre como un hombre que le encantaba compartir con gente: “Tenía su armónica, cantaba, tocaba, contaba chistes, hacía cuentos, era un tipo muy cariñoso y cálido”.

“Todo ese carisma lo derrochó ahí. Valió la pena que lo haya hecho, pero le costó caro”, consideró la mujer, quien también recordó cuando, luego de lo vivido, su padre gritaba en medio de la noche por las pesadillas que tenía y relató que el hombre murió solo dos años después del llamado “milagro de los Andes”. Maricruz aclaró durante la entrevista que el trabajo de los rescatistas en Chile es completamente honorario, por lo que Sergio Díaz no cobró nada por lo que hizo.

“Era común que mi padre sacara fotografías para documentar los rescates que hacía. En el caso de estas, las mostró en casa, y por supuesto que las hizo desaparecer porque había un relato sobre cómo habían sobrevivido que todavía no estaba declarado”, explicó a Montevideo Portal sobre la antropofagia que practicaron para sobrevivir los jóvenes uruguayos durante los días que estuvieron en la cordillera.

“La suspicacia de la prensa hacía que todo el mundo estuviera interesado en las fotos que había sacado mi padre y ofrecían una buena suma de dinero de por medio, pero él de ninguna manera iba a acceder a siquiera mostrarlas”, manifestó la pobladora del Cabo Polonio al medio uruguayo.

“Allí empezó una etapa muy dura para mi padre. Era una situación para un psicólogo o un psiquiatra, pero en esa época no se hablaba al psicólogo”, explicó Maricruz y agregó: “En Chile había muy poca medicina para todos los chilenos en general, entonces mucho menos psicólogos. Nosotros éramos de la clase laburante, entonces él no pudo resistirlo solo y se enfermó. Murió a los dos años, exactamente”.

Un personaje clave que no aparece en la película

Los relatos de los protagonistas fueron plasmados en el libro "La sociedad de la nieve" de Pablo Vierci que fue adaptado por aclamado director de cine Juan Antonio Bayona en la producción de Netflix que fue estrenada días atrás.

Una carta de Juan Antonio Bayona en la que el director de cine le contaba su fascinación por la historia del Milagro de los Andes al autor del libro, fue el puntapié inicial para la realización de la película. Fueron muchas idas y vueltas, contacto con los sobrevivientes y hasta entrevistas extensas que el director realizó con el objetivo de conocer en profundidad esa "sociedad de la nieve" que logró el milagro.

“Esto es para el mundo, porque en la película, que es extraordinaria, no había lugar para todo. La parte de la última noche no tiene la preponderancia que debería tener”, explicó Gustavo Zerbino sobre la ausencia de Sergio Díaz en la película el diálogo con Montevideo Portal. “Yo lo hablé con mi amigo Bayona [el director de la película] y me dijo: ‘Mirá, Gustavo, esa noche era para hacer una película sola’”, agregó Zerbino.