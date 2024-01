La advertencia que hicieron los principales científicos del país por el DNU de Milei

Un grupo de científicos emitió un comunicado en el que lanzaron una advertencia respecto de algunas iniciativas del Gobierno nacional de Javier Milei contenidas en el DNU 70/2023.

Señalando su preocupación por "la posible pérdida y deterioro de recursos y capacidades estratégicas", aseguraron que, de concretarse estas medidas, "representarán una condena de muerte a capacidades nacionales que son fundamentales para las posibilidades de desarrollo a futuro".



En uno de sus párrafos, hicieron hincapié en la posibilidad que abre para "la venta y/o cesión irrestricta a capitales extranjeros de territorio (incluidos aguas y glaciares), cielos, espacio exterior y empresas estratégicas".

"Estas medidas representan una cesión de soberanía nacional sin precedentes, y una amenaza existencial a la seguridad y a las posibilidades de desarrollo económico, social y cultural de la Argentina", apuntaron en el documento que fue compartido en redes por los propios firmantes, entre otros, el físico Fernando Stefani. También apoyaron el escrito Juliana Cassataro y Gabriel Rabinovich, dos de los científicos más premiados de la Argentina; además de referentes incluso a nivel mundial, como Carlos Balseiro, Andrea Bragas, Alicia Dickenstein, Karen Hallberg, Andrea Gamarnik, y Alberto Kornblihtt.

"Estamos a favor de la inserción económica de Argentina en el contexto global, pero esto debe hacerse con visión estratégica, defendiendo el interés nacional, protegiendo el ambiente y resguardando las posibilidades presentes y futuras relativas al bienestar del pueblo argentino", continúa diciendo el comunicado.

El comunicado difundido por los científicos argentinos.

Dentro del documento afirmaron que "la venta y/o cesión de manera irrestricta de nuestro territorio a capitales internacionales pone en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso a los recursos naturales, el suministro de agua, y la integridad ecológica. Tierras, aguas, cielos y espacio exterior, son fundamentales no solo para la economía sino también para la defensa del país".



"Su apertura desregulada conduciría a un aumento de la vulnerabilidad frente a amenazas externas y a una pérdida de soberanía. Estos recursos, junto con empresas estratégicas de participación estatal, como el caso de YPF, son claves para el desarrollo tecnológico y la competitividad económica del país", agregaron.



En su postura también sumaron su oposición a dolarizar la economía y perder la moneda nacional. Al respecto, advirtieron que "tendría un impacto catastrófico en la capacidad de Argentina de defenderse y competir en el escenario global", al tiempo que pronosticaron que limitarían "severamente la generación de riqueza y empleo calificado".

"No hay tiempo"

"Por estos simples e inexorables motivos, y sobre la base de nuestra formación y experiencia, alertamos a los legisladores nacionales que, mientras siga en vigencia el mega DNU, el futuro de la Argentina se encuentra en grave peligro, continúa el diciendo el documento.

Y cierra: "Apelamos a que cada uno de los legisladores se comprometa a actuar con el fin de resguardar las capacidades y recursos estratégicos de la Nación".

Además de la advertencia de un futuro oscuro para el desarrollo del país, los investigadores se pusieron a disposición de los legisladores para asistir al Congreso y fijar sus posturas.

Por su parte, en sus redes sociales, el físico Fernando Stefani señaló respecto al comunicado: "Muchos colegas me escriben que quieren suscribir la nota. Les digo a todos que no pudimos sumar más firmas por una cuestión de tiempo. Esto es urgente. El Congreso no está reaccionando y se acaba el tiempo. Es su deber tratar esto con seriedad".