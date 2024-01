Mi deseo 2024: encontrar a mi mamá, ¿me ayudás?

Cuenta la historia que esto pasó allá por abril casi mayo del año 1968. Una mujer llamada Leonor volvió a su casa en Ciudadela Norte, en la calle Padre Elizalde, con un bebé envuelto en una manta de lana verde, ese pequeño recién nacido tenía apenas seis días de vida y lo llamaron Víctor, ese varoncito esta claro que soy yo. Me enteré que no era hijo biológico de Leonor y Juan Antonio Balseiro luego que ellos partieron, eso fue a mis 16 años.

Hoy siento que tengo dos madres: esa jovencita de apenas 15 años, que quedó embarazada y me dió a luz, y Leonor que es la que me crió con educación y mucho amor. Claro está que de una sé el nombre y de la otra no. Puedo llegar a imaginarme ese diálogo entre dos vecinos de Ciudadela Norte donde se habían encontrado casi por casualidad.

Paseando en Bariloche con Leonor, mi madre del corazón.

- Conozco una jovencita que vive por acá cerca, ella tiene 15 años que acaba de dar a luz. Es de un pueblo del interior, y está sola en esta ciudad, trabaja en una casa de familia. Lo quiere dar en adopción a cambio de un poco de dinero para poder pagar el pasaje para volver a su pueblo, porque su familia no sabe que ella estaba embarazada", le comentó el hombre a su vecina.

- Lléveme con ella", le contestó sin duda alguna, Leonor, que se iba a convertir en mi vieja.

No dejo de pensar en la gran sorpresa al llegar a su casa

Leonor me tomó en sus brazos, ya como su hijo y me llevó a esa casa en Ciudadela, en la calle Padre Elizalde. Me hubiera gustado verle en ese momento la cara de quien se convirtió en mi papá, Juan Antonio y sus dos hijos, María Dolores (21) y Juan (20). Pero sin saberlo, el trato que me dieron después me indica que aquel día fue un milagro para ellos también. Me emociona haber sido tan bien recibido en la familia Balseiro.

Junto a Leonor año 1983

¿Te animás a ser parte del milagro y ayudarme?

Soy consciente de que con los casi nada de datos precisos que tengo mucho no podré conseguir, pero me podés ayudar, ya que llegaste hasta aquí leyendo un poco de mi historia. ¿De qué manera? Preguntando a conocidos, amigos y/o familia:

Si conocen a alguna mujer que en 1968 tenía 15 años y dio en adopción a un varón recién nacido.

Fue a fines de abril de 1968.

Zona Ciudadela Norte, calle Padre Elizalde

Cuando veo en la calle a alguien de la edad de mi mamá biológica se me viene a la cabeza mi propia historia. Pienso mucho en la valentía de seguir adelante con ese embarazo, sola y lejos de su familia.