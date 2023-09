Crimen del ingeniero en Palermo: convocan a una marcha por Mariano Barbieri

Bajo la consigna "No nos queremos morir" esta noche, a las 20, se llevará a cabo una marcha para pedir justicia por Mariano Barbieri, el ingeniero civil asesinado el miércoles 30 de agosto en los bosques de Palermo por un celular. La convocatoria es organizada por el hermano y otros familiares de la víctima y se realizará en la esquina de Av. del Libertador y Lafinur, donde está ubicada la heladería a la que el hombre llegó a pedir ayuda minutos antes de morir.

"No me quiero morir" fue la última frase que dijo Barbieri con vida, cuando intentó pedirle a un grupo de vecinos de la zona en la que fue víctima de un robo que lo ayudaran y llamaran a su tía para avisarle lo que había sucedido. El ingeniero civil había trabajado en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenía 42 años y había sido padre hace menos de tres meses. De ideas libertarias, estaba harto de la inseguridad y militaba en sus redes sociales por un país mejor. En las PASO había sido fiscal para La Libertad Avanza.

En declaraciones a la prensa sus familiares y amigos lo definieron como una buena persona, sana y de valores. Barbieri, además, era deportista y fue despedido con profundo dolor por varias personas del ambiente del handball.

Antes de morir Mariano fue a una heladería en busca de ayuda.

Los detenidos

El principal acusado del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, atacado de una puñalada en el pecho el pasado miércoles en los bosques de Palermo, tiene dos presuntos arañazos en el cuello y se jactaba dentro del Barrio 31, donde fue detenido, de haberle dado "un puntazo" a la víctima para robarle el celular. Le secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre y habría hecho una confesión del hecho. Fuentes judiciales y policiales indicaron a Télam que de los dos sospechosos aprehendidos este lunes por la Policía de la Ciudad, Isaías José Suárez (29) es el más comprometido.

"Me mandé una cagada, uno se me paró de manos, se trabó y luchó", le dijo el señalado agresor a una persona en Retiro, donde se cree que pasó el fin de semana último, ya que con la lluvia no pudo salir a recolectar cartones.