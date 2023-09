Último día para aprovechar un popular beneficio que entrega el Gobierno

En pocas horas cerrará PreViaje 5, el programa de beneficios que permite viajar dentro del país y obtener el reintegro de lo gastado. En este caso, la devolución será para viajar entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre.

Al igual que en la edición previa, reintegra el 50% del valor del viaje en crédito, para volver a viajar y utilizarlo en agencias, alojamientos, pasajes aéreos y terrestres y/u otros servicios del sector. Mientras que para los jubilados el reintegro es del 70%, como sucedió en las ediciones anteriores.

La última edición del PreViaje movilizó a un millón de turistas, generó compras por $ 15.000 millones y un impacto económico total de $ 50.000 millones, se espera que los números de esta quinta edición también dejen saldos positivos en el circuito turístico y los sectores involucrados.

En esta edición se actualizaron los montos para el reintegro debido a la inflación. Debido a esto, en esta edición de PreViaje, el tope será de $100.000.

Previaje 5 está disponible desde inicios de septiembre FOTO: Noticias Argentinas

Esta edición se podrá usar para viajar el fin de semana extra largo de octubre, desde el viernes 13 de octubre, feriado con fines turísticos, hasta el lunes 16, feriado por el Día de la Diversidad; cuatro días ideales para viajar por Argentina.

Si bien los beneficios de esta quinta edición de PreViaje finalizan este jueves 7 de septiembre, los comprobantes de excursiones, pasajes, estadías y otros productos turísticos se pueden subir hasta el 8 de septiembre. No obstante, es importante tener en cuenta que no se admiten pagos en efectivo, y no se autorizan facturas o recibos de servicios de alojamiento con dirección en la misma localidad de residencia.

Cómo inscribirse a PreViaje 5

Para acceder a este beneficio, se debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial del PreViaje: https://www.previaje.gob.ar/ Crear una cuenta y completar el formulario de inscripción. Crear un viaje y especifica origen, destino, fecha de salida y regreso. Solicitar el reintegro a través del sitio web del programa. Verificar beneficio después de la validación de los comprobantes.

El reintegro se realizará a través de una tarjeta precargada del Banco Nación que será entregada en el domicilio que consigne la persona. Además, se podrá vincular a la app BNA+ para pagar en los comercios escaneando un código QR.

Es necesario recalcar que para acceder a este beneficio no es necesario contar con una cuenta en el Banco Nación, ya que se abrirá una automáticamente sin costo alguno y sin que debas realizar ninguna gestión específica.