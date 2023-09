Una de las carreras docente más elegida y con rápida salida laboral

Hoy en la elección de carreras de grado tiene más peso la posibilidad de una salida laboral rápida que el componente vocacional de las personas. Ese sería un motivo por el cual ha crecido el número de aspirantes al profesorado de Educación Especial, cuyos egresados encuentran empleo rápido en las escuelas, tanto en las especiales, como en apoyo a la inclusión dentro de otros establecimientos educativos. Además, egresados y estudiantes consiguen trabajo en el ámbito de la salud.

Actualmente, una persona que recién egresa como docente de educación primaria debe aspirar primero a conseguir una suplencia, a través del sistema de concursos. Luego de un tiempo, que suelen ser años, puede llegar a alcanzar un cargo titular. En cambio, en Educación Especial muchos estudiantes consiguen empleo fijo incluso antes de egresar.

La carrera de Profesorado en Educación Especial lleva años catalogada como “carrera prioritaria” por la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Es decir que tiene el apoyo presupuestario para que se imparta en institutos tanto de gestión pública como privada y además se promociona como salida laboral. “Tenemos una alta demanda de esa carrera”, asegura Emma Cunietti, a cargo de Educación Superior de la provincia. Incluso, este año dos institutos han solicitado la apertura de nuevas comisiones para poder recibir más estudiantes.

Aún así, por ahora el número de egresados no alcanza para cubrir todos los puestos laborales que se generan. La funcionaria agrega, de larga trayectoria en la DGE agregó: “Actualmente las escuelas especiales no son tantas y hay mayor inserción en tema de apoyo en escuelas (de nivel inicial, primaria y secundaria). El último concurso pasó que todavía no habíamos podido entregar los analíticos y la gente ya estaba en condiciones de titularizar”.

El sueldo de un maestro de apoyo es cubierto por obras sociales si se cuenta con un certificado único de discapacidad. / Foto: Maximiliano Ríos / MDZ

Por otra parte, “hay muchas obras sociales que están pagando a maestros de Educación Especial para apoyo pedagógico, inserción educativa, sobre todo en los primeros años de escolaridad”. Para conseguir este acompañamiento, las familias deben tramitar antes el certificado único de discapacidad (CUD) y realizar toda una serie de trámites, entre los que se incluye conseguir un maestro de apoyo que tenga título de egresado.

Dónde se estudia Educación Especial

El Profesorado en Educación Especial es una carrera presente en el Instituto Está en el Tomás Godoy Cruz, de Ciudad y también en otros institutos que responden a la Dirección General de Escuelas, en San Martín, Lavalle y San Rafael. Esa carrera está enfocada en acompañar dificultades del aspecto intelectual.

Por otra parte, en la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Educación tiene otras carreras de profesorados específicas. Profesorados Universitarios para Personas Sordas, en Discapacidad Visual, en Discapacidad Intelectual con orientación en Discapacidad Motora, además de la Licenciatura en Terapia del Lenguaje, y a la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas