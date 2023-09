Su pareja la llevó a India, la pasó mal y su reacción se volvió viral

La India, considerado como el país más poblado del mundo según estimaciones de la ONU, es uno de los destinos turísticos más importantes de Asia. Sin embargo, no todo el mundo lo disfruta de la misma manera.

En las últimas horas se volvió viral un video de TikTok en donde una mujer europea se muestra muy angustiada por la cantidad de personas que hay en India, por lo que, llorando y temblando, le pide a su pareja que regresen a casa.

En el video, compartido por la cuenta @TheDominicanTvShow, se escucha al hombre intentando entender lo que la mujer quiere expresar: "Mi amor, si es mucho para vos, yo compro el pasaje y mañana nos vamos”, le dice el hombre a la mujer, quien se encuentra al borde del llanto.

Mirá el video que se volvió viral:

El hombre continúa intentando calmar a la mujer diciéndole: “Cuando te sientas más preparada, volvemos (a India), ya está”. Aun así, la mujer sigue en estado de shock, a lo que su pareja le pregunta qué siente en varias ocasiones.

“¿Mucha gente? ¿Qué más te molestó, la gente, la calle, la comida, la mugre?”, sigue preguntándole el hombre a su pareja mientras la mujer toma fuerzas para responder. Finalmente, Lissana, como presuntamente se llama la mujer, le dice que le molesta "todo”, enfatizando que la salubridad de la India le ha parecido un tema muy chocante.

“Es que todavía no estoy lista”, dice la mujer llorando, infiriendo así que India no es un destino turístico para cualquier persona. Asimismo, Lissana le pide perdón a su pareja por su comportamiento.

El hombre, mientras intenta disculparse por llevar a su mujer a India, le expresa: “Tal vez porque soy latino, me crié de otra forma. No tengo miedo, siento que acá sí hay mucha gente, pero no siento el peligro”.

El video, que suma más de 3.9 millones de vistas y cerca de 240 mil ‘me gusta’ ha causado todo tipo de reacciones en TikTok. Algunos comentarios aseguran que el choque cultural entre India y Europa es muy fuerte, por lo que es entendible la conducta de la mujer, mientra que otros expresan que las personas deben ir mentalmente preparadas para viajar a la India.