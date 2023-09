Cirugía plástica: precauciones a tener en cuenta desde la mirada de un profesional

El interés por la estética es un fenómeno que muestra un crecimiento sostenido durante las últimas décadas. Las motivaciones por las cuales una persona busca realizarse un procedimiento quirúrgico son variadas. Desde aquellas que tienen una necesidad de someterse a una cirugía reconstructiva por enfermedades o accidentes hasta hombres y mujeres que acuden a las clínicas estéticas en busca de un procedimiento que mejore su autoestima.

La práctica médica relacionada a la cirugía estética fue cuestionada durante las últimas semanas debido al impacto que provocó la muerte de Silvina Luna. Sin embargo, hay ciertos parámetros a tener en cuenta antes de someterse procedimientos que, en un gran porcentaje, son exitosos.

MDZ dialogó en exclusiva con el médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva, Sebastián Torre, quien dio precisiones acerca de las precauciones a tener en cuenta a la hora de elegir un profesional.

- ¿Siempre hay riesgos de complicaciones en los procedimientos estéticos?

- El cirujano que no tiene complicaciones es porque no opera lo suficiente, siempre que uno realiza una cirugía busca bajar todos los riesgos a lo mínimo posible pero cuando uno entra en un quirófano pueden existir eventuales complicaciones. Por esa razón es clave que el lugar elegido sea óptimo y tenga la capacidad de abordaje de las emergencias. Por otro lado, hay una preparación previa antes de un procedimiento o cirugía y siempre necesitamos estudios que confirmen que el paciente está en perfectas condiciones de salud.

- Es inevitable que te pregunte por el caso de Silvina Luna, ¿cuál es tu percepción respecto a lo ocurrido?

- El tema de la regulación creo que es un punto principal si vamos a abordar el caso. Lo primero que quiero pedirles es que no entren en pánico ni la población general ni los colegas ya que hay muchos aspectos que pueden tenerse en cuenta para minimizar los riesgos.

- ¿Cuáles serían esos aspectos?

Una cirugía estética o un retoque estético requiere de un espacio que sea seguro. El primer consejo que le daría una persona que quiere incursionar en el tema estética, es que se informe sobre el profesional, ver si ese médico pertenece a alguna sociedad científica ya que eso les va a dar una idea de su formación y trayectoria. No tengan miedo de pedirnos el título ya que hemos invertido años de sacrificio en nuestra especialidad y vamos a mostrarlo con orgullo.

Es importante verificar la formación profesional del médico que realiza la intervención. Hoy hay miles de médicos y personas que no tienen el título realizando estética debido a que el Ministerio de Salud no la reconoce como una especialidad. También por la situación del país muchos médicos de otras ramas se están volcando a la estética con el afán de ganar un poco más, pero por otro lado están surgiendo muchos médicos estéticos sin la adecuada formación. Hay muchas especialidades donde existe un sistema de residencia con años de formación, rotaciones por hospitales, exámenes para que uno llegue a ser especialista, pero en ninguna está contemplada la medicina estética. De hecho, la única especialidad que tiene la palabra estética en su nombre es la cirugía plástica reconstructiva y estética.

Por otro lado, les diría que usen el sentido común, que observen los lugares donde asisten y los costos ya que hay procedimientos que se ofrecen con costos muy bajos y eso no es posible ya que los productos aprobados son todos importados.

- ¿Qué cuidados hay que tener respecto a los productos que se utilizan en las cirugías o procedimientos?

Los productos aprobados por las entidades reguladoras de medicamentos como la FDA y la Anmat pasan por rigurosas fases de testeo que duran años antes de salir al mercado. Si el procedimiento se hizo con un producto aprobado y fue realizado con la técnica correcta por un profesional idóneo y experto en la materia, el paciente no tiene que tener ningún miedo.

El médico que va a realizar un procedimiento estético siempre tiene que mostrar y abrir el producto delante del paciente, hacerle firmar un consentimiento y después cada producto tiene un sticker de trazabilidad. Nosotros lo sacamos, lo mostramos al paciente y se lo pegamos en la historia clínica.

Sebastián Torre es médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva y jefe de servicio de cirugía plástica del Hospital Italiano de Mendoza.

- En Argentina ¿existe una regulación de la especialidad en cirugía plástica y estética?

La medicina estética está cada vez más en auge y el problema es que el Ministerio de Salud no la reconoce como especialidad, de hecho, si investigan en todas las especialidades del organismo nacional, la única especialidad que tiene contemplada en su nombre la palabra estética es la especialidad de cirugía plástica. No hay una vía formal ni legal para convertirse en médico estético, solo existen cursos privados lo cual hace que algunos estén bien formados y otros no.

Desde la SACPER (Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva) venimos luchando desde hace años sin éxito para que se apruebe una "Ley de especialidades" que, a raíz de lo ocurrido con la actriz recientemente fallecida pasó a llamarse "Ley Silvina". Estamos juntando firmas en las redes de la SACPER para que finalmente se apruebe la ley de especialidades como existe en otros países.

- La falta de regulación y controles genera una proliferación de espacios como centros de estética y consultorios que no necesariamente tienen profesionales aptos para realizar los procedimientos. ¿Los profesionales habilitados corren con una desventaja que también impacta de forma directa en los pacientes?

- Es así como decís. Al respecto de los centros estéticos, muchos están dirigidos por médicos que hicieron un curso privado. En ese sentido, hay algunos que están muy bien formados porque hicieron muchos cursos, pero hay otros que hicieron un curso virtual de fin de semana o de horas y se muestran como médicos estéticos cuando no lo son. El problema ahí es la falta de regulación, necesitamos una ley que nos diga los alcances de cada especialidad, lo que pueda hacer hoy y no hacer cada especialista.

