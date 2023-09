Sin efectivo, las billeteras virtuales crecen y temen por el impacto negativo de la restricción del Gobierno

El Banco Central anunció que a partir de diciembre se va a modificar la forma de ingresar dinero a las cuentas de las billeteras virtuales. Esto afectaría la practicidad e inmediatez de las operaciones. Usuarios y comerciantes se mostraron en contra de esta medida, porque afirmaron que hará más lento un proceso que actualmente se hace en pocos clics. Por su parte, las autoridades argumentaron que la normativa está pensada para aportar una mayor marco de "seguridad informática".

La decisión generó rápidamente conflicto y posiciones encontradas entre los usuarios. En este contexto, MDZ consultó a distintos comerciantes de Mendoza cuál es su experiencia con los métodos de pago que permiten las billeteras virtuales, como por ejemplo Ualá o Mercado Pago, y el uso que le dan o no sus clientes. ¿Desde hace cuánto las usan? ¿Confían en estos métodos de pago? ¿Qué es lo que más les conviene para su negocio? La respuesta es contundente: cada vez se usa más y entre los jóvenes, por ejemplo, casi no hay otra forma para pagar.

"La gente siempre lo primero que me pregunta es si acepto o no Mercado Pago", afirma Darwin Torrealba, un trabajador que atiende un almacén ubicado sobre la calle Paso de Los Andes en la Sexta Sección. "Te diría que en un 95% eligen Mercado Pago en lugar del débito o el efectivo. Yo nunca lo había usado. En lo personal, lo empecé a usar hace 2 o 3 meses y es muy práctico tanto para mi, como para los clientes".

Por otro lado, Gustavo, el dueño de una verdulería que atiende él mismo comentó que todavía no tiene muy claro cuándo y cómo va a ser el cambio que se está anunciado sobre el ingreso de dinero en las billeteras digitales. "Uso mucho Mercado Pago, sobre todo cuando voy a realizar las compras mayoristas para la verdulería en la feria de Guaymallén", afirmó y confesó que "al principio me daba desconfianza, pero empecé a perder clientes por no tenerlo como opción de pago, así que empezamos a aplicarlo".

Darwin y Gustavo, trabajan en un kiosco y en una verdulería.

Silvia atiende al público y es la dueña de la pollería La Yaya. La mujer cuenta que "la mayoría de la gente se maneja con una billetera virtual, sobre todo los jóvenes. Por lo general, Mercado Pago es el que más utilizan, la gente está acostumbrada a eso y ya prácticamente no andan con tanto efectivo". Además, afirmó: "En mi caso uso mucho la alternativa de cobro mediante QR, pero si es necesario utilizo transferencia. Hace dos años estoy con el negocio, desde el día uno que lo implementé".

Silvia, atiende la Pollería "La Yaya" en calle Paso de los Andes.

Patricio tiene una fotocopiadora en calle Pellegrini, de Ciudad, y trabaja junto a su familia. "Acá se usa bastante. La principal opción es Mercado Pago, después el efectivo y, por último, el débito", afirma y agregó: "Si se modifica esa alternativa, la gente no va a tener facilidad de ingresar el dinero, espero que se solucione para bien".

Patricio, atiende con su familia una fotocopiadora sobre Calle Pellegrini.

"De 20 clientes, 10 me pagan con Mercado Pago", nos contó Gabriel, quien tiene una peluquería sobre la calle Pellegrini cerca de las inmediaciones del Parque Central. "Uso la aplicación desde hace 3 o 4 años, es muy práctica", aseguró y comenta que todavía no tiene muchas precisiones sobre la medidas que anunció el Banco Central sobre las modificaciones.

Gabriel, atiende su peluquería en las cercanías del Parque Central.

Por otra parte, sobre la calle Bartolomé Mitre, Noelia, atiende una dietética. "Acá es todo por igual. Efectivo, debito, Mercado Pago, ninguna está por encima de otra", resaltó y agregó: "Para nosotros es lo mismo, por ahí para la gente puede ser más complicado si le llegan a implementar estos nuevos cambios. Nosotros tenemos todas las opciones disponibles para cobrar, puede ser por QR o mediante transferencia, no hay problema con eso". Noelia, atiende una dietética sobre la calle Bartolomé Mitre.

¿Ya es costumbre? Los comerciantes parecen haber normalizado rápidamente el uso de billeteras virtuales para brindar esta opción de cobro en sus respectivos negocios. Por su parte, los clientes, parecen elegirlas por sobre el efectivo y/o la alternativa de pagar con tarjeta de débito. En este contexto, Mercado Pago es, sin duda, la plataforma de la que todos los comerciantes hablan.

A partir del 1 de diciembre, según lo informado por el Banco Central, los usuarios que deseen ingresar dinero a su cuenta de Mercado Pago desde una cuenta bancaria tendrán que preautorizar -por única vez- esta operación, con un proceso que en algunos casos podría implicar incluso ir hasta un cajero automático para validar los datos personales. Fuentes oficiales aseguran que la iniciativa busca prevenir fraudes y dotar al sistema de mejores estándares de seguridad. Este cambio no afecta a las transferencias entre usuarios, ni entre cuentas propias del titular, ni tampoco los pagos con QR.