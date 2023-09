Pese al año electoral y a la crisis, los argentinos siguen siendo fieles a esta costumbre

Este año las vacaciones de temporada verano en Argentina tienen un condimento especial. En un año electoral la expectativa frente el valor de las divisa extranjera, la devaluación, las cuotas, los planes de viaje que estimulan al sector y las acciones promocionales que se presentan como grandes oportunidades para seguir viajando aún en un contexto volátil y de cierta incertidumbre.

Los argentinos son famosos en el mundo por su capacidad de adaptarse a múltiples escenarios y situaciones, y el poder continuar viajando por el mundo o por el país no es la excepción aún con todos los condimentos y posibles adversidades. En este sentido, el sector turístico también logra alinearse a las tendencias mundiales y sobre todo al comportamiento del viajero promedio argentino con ofertas que se ajustan a las necesidades y presupuestos de las familias.

Una de las características intrínsecas del viajero argentino es la búsqueda de buenas oportunidades para viajar. Ofertas, paquetes, puntos, millas, promociones que se ajusten en presupuesto y fechas de viaje a sus necesidades.

Miles de argentinos siguen siendo fieles al placer de viajar, pese a todo.

Matías Mute co fundador de Promociones Aéreas, destaca que el impulso por salir, viajar, conocer y moverse de los argentinos no declina bajo ninguna circunstancia o contexto. “Notamos tanto en nuestro blog, como en la app y RRSS mucha avidez por encontrar ofertas, muchas consultas y clics en busca de oportunidades para vacacionar. Tenemos una gran comunidad de viajeros que tienen nuestra app y piden recibir las notificaciones día a día, para no perderse ninguna de las perlitas que suelen aparecer de tanto en tanto en el mercado”. Y agrega que todos los formatos de viaje son siempre una oportunidad para los viajeros, “Escapadas, es lo que más salida tiene, los fines de semana largos son una gran excusa y donde se presentan más ofertas. Lo que es viajes al exterior, Miami siempre está en el top 5 de los destinos más buscados, ahora mucho más con el desembarco de Messi en el inter de Miami y son muchos los que consultan por este destino o paquetes con entradas. Lo mismo el caribe y sus all inclusive, son muy solicitados por los argentinos”.

En busca de nuevos destinos y experiencias

Con la llegada de PreViaje tras la pandemia y el regreso de acciones promocionales como travel sale o hot sale y la devaluación de nuestra moneda, muchos aprovechan a viajar por el país, ya no solo a los destinos tradicionales, sino a explorar nuevas latitudes con potencial turístico, como el Noroeste y su amplia oferta, Puerto Madryn, la ruta del vino de Mendoza, el turismo rural, y un sin fin de destinos que argentina aún tiene por ofrecer.

Los destinos nacionales recuperaron sus vigor con el PreViaje y las limitaciones para acceder al dólar.

Según las diversas promociones, un viaje hoy con arribo a Salta y regreso desde Tucumán ronda en los $ 43.997 desde Buenso Aires para viajar entre noviembre de este año y abril de 2024. Mientras que por ejemplo, para otro tipo de experiencia como puede ser el avistaje de ballenas y buceo en las playas de Puerto Madryn los vuelos inician en $29.942 para viajar entre noviembre y diciembre de este año.

Los tradicionales con todo incluido

Para los menos aventureros el servicio All Inclusive es la opción ideal y son muchas las familias argentinas que lo eligen por sus comodidades, porque pueden pagarse en moneda local y en planes de pago y porque evitan los gastos en tarjeta que con los vaivenes del tipo de cambio no hay certeza del monto a pagar al momento de viajar.

Finalmente están aquellos que exprimen el presupuesto: cada peso cuenta y es por eso que existen muchos argentinos buscadores de ofertas, que juntan millas, tienen todas las apps de viajes y las notificaciones encendidas de las distintas webs que ofrecen promociones aéreas en donde se comparten las ofertas del día minuto a minuto y “vuelan” por sus precios convenientes.