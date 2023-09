Video: proteccionistas quisieron frenar una jineteada y los sacaron a rebencazos

En el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, ocurrió un violento episodio entre proteccionistas y jinetes este fin de semana cuando un grupo de activistas por los derechos del animal y el medio ambiente irrumpieron en una fiesta criolla para reclamar que se deje de hacer esa disciplina y fueron sacados "a rebencazos".

Con carteles pintados a mano con las leyendas "Basta de Jineteadas" y "Libertad animal" unas cinco personas se posaron sobre el centro del predio en el que se hacía la muestra hasta que tres hombres a caballos y varios a pie entraron a sacar los proteccionistas entre galopes y rebencazos.

Con mucha violencia, se ve cómo un jinete le pega a una manifestante y le dice: "¿Sabés qué? Informate primero para ser proteccionista, estúpida" y, a los gritos, agrega: "Trabajo en un frigorífico, me crié entre las vacas, primero informate". Con pocas posibilidades de defensa, mientras se aleja, la mujer le responde: "No podés pegarle así a nadie, no podés".

De fondo se escucha la música típica de la fiesta que no deja de sonar en ningún momento, tampoco llegó policía ni intervino alguien con el fin de reducir la violencia. Sin embargo, más tarde se supo a través de las redes sociales de las víctimas que 16 personas resultaron heridas y sólo hubo un detenido en el marco de una causa caratulada como "lesiones" en la que interviene la UFI 20 de Gustavo Carrancedo.

Video: así fue el momento de la agresión

La víctimas

Las personas agredidas son miembros de la ONG La Rebeldía y en diálogo con TN dijeron: “Los gauchos a caballo nos empezaron a pegar y la policía no intervino para nada, estaba lleno de policías y no hicieron nada”.

Enojados reclamaron justicia y aseguraron que insistirán en que se tome una medida contra los agresores. “Tenemos un montón de material grabado. A una de nuestras compañeras la aplastaron entre dos caballos”, denunció.