Fuertes cruces por el proyecto que busca declarar a las destrezas criollas como deporte provincial

Un proyecto en Mendoza busca declarar como deporte provincial a las destrezas criollas y generó gran debate entre las distintas organizaciones que trabajan por la defensa de la vida animal y los grupos tradicionalistas.

Esta semana, en el marco de la celebración internacional del Día del Animal, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (UP-FR), dio inicio al estudio de un proyecto con media sanción del Senado. El mismo promueve declarar a las destrezas criollas como “deporte provincial”, y a los jinetes de dichas prácticas, como “deportistas”, en toda la provincia de Mendoza.

Los integrantes de la comisión acordaron solicitar a la comisión específica sentido de derecho animal del Colegio de Abogados, que emita una opinión al respecto.

El proyecto se está trabajando en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Foto: Cultura.gob

“Se denomina destreza criolla a las competencias con componentes lúdicos, culturales y públicos que consisten en demostrar el dominio, preponderancia y estilo del jinete y equitación del mismo sobre los caballos preparados y destinados a esta actividad, como así también lucir los atuendos y abrigos tradicionales correspondientes a la zona de origen del jinete”, expresa el proyecto.

Se incluye dentro de las destrezas criollas, las jineteadas y la prueba de riendas, entendiéndose además por jinete, el “competidor que practica la Destreza Criolla, y que debe llevar en el espectáculo atuendo tradicional”.

Voces a favor y en contra

A partir de la noticia del avance de este proyecto, comenzaron a escucharse diversas voces a favor y en contra de considerar a las destrezas criollas como deporte provincial en Mendoza.

Desde la Asociación Pempa, dedicada al rescate de caballos maltratados, expresaron que se encuentran trabajando con sus abogados asesores para profundizar sobre el tema. “Desde Pempa nos vamos a manifestar en contra de las jineteadas que se expresan en el proyecto de ley”, adelantaron a MDZ.

En diálogo con MDZ el doctor Alfredo Mellado de Asoreva ((Asociación Reencuentro por la Vida animal) compartió su postura frente a este proyecto y denunció la falta de difusión que tuvo el mismo, “el pueblo de Mendoza no conoce este proyecto, tampoco que haya recibido media sanción”.

Mellado declaró que está “absolutamente en contra” de este proyecto y explicó que el problema central pasa por saber si el animal goza de derechos y si está protegido jurídicamente, qué pasa con sus emociones y su memoria cognitiva.

“Tenemos que preguntarnos si el animal sufre o no sufre. Es aquí donde radica la diferencia con los que propician esto, ellos no internalizan que este caballo o cualquier otro animal es un ser sintiente y un sujeto con derechos”, sostuvo Alfredo Mellado.

“Yo no cuestiono que no haya destreza en el manejo o `arte´ de conducir un animal, no estamos en contra de la tradición, pero queremos una tradición que no sea cruenta. El caso acá es que el animal es utilizado para un fin y no se le ha consultado antes si quiere, no ha prestado su consentimiento”, agrega.

El profesional también destaca que en Mendoza se aprobó la ley 7827 (2008), una ley pionera que prohíbe los espectáculos de índole circenses donde se exponga al animal y se lo exhiba en espectáculos públicos o privados. “Lo curioso es que los legisladores se han olvidado de la existencia de dicha ley”, expresa Mellado y concluye que desde Asoreva sostienen que no es factible que esta ley prospere.

Por su parte, José Martinelli, presidente del Centro Tradicionalista Fortín San Carlos, expresó su postura a favor. “Nosotros queremos demostrar que no hay maltrato animal en estas destrezas como muchos creen”.

“Esto es como cualquier otro deporte. Se adiestra al animal, se le enseña para que haga determinadas cosas y se le da un cuidado especial. El animal duerme bajo techo, cuidado y sobre viruta”, detalla Martinelli.

Agrega que los animales que participan en las destrezas criollas solo reciben alimento y ningún tipo de medicamento para influir en su comportamiento durante la competencia. “No utilizamos ningún tipo de medicamento tóxico”.

“Todas las asociaciones tradicionalistas de Mendoza y quienes nos dedicamos a esto estamos a favor de este proyecto”, destaca.

El domingo, 1 de mayo, en San Carlos se llevará a cabo el Festival de Destrezas Criollas a cargo del Centro Tradicionalista Fortín San Carlos; un encuentro que se realiza desde el año 1983. Allí se encontrarán asociaciones de toda la provincia. “El evento es para toda la familia y gratuito para que todos conozcan qué es lo que hacemos”, sostiene el presidente del centro tradicionalista.