Un expuma resaltó su confianza en el equipo pero criticó a la UAR

Hay un grupo selecto de argentinos que, por sus dotes deportivos, fueron elegidos para llevar los colores de la bandera nacional materializados en una camiseta de rugby. Por una historia que en esta oportunidad no vale la pena contar, este equipo fue bautizado Los Pumas allá por 1965, pero ya existía el seleccionado desde 1910 y, desde aquel encuentro con British Lions han habido 889 jugadores que se pusieron la celeste y blanca.

De todos ellos, Patricio Albacete fue el 610, jugando por primera vez frente a Paraguay. Salido de Manuel Belgrano, su llegada a Los Pumas parecía algo lógico: "Venía de hacer mi paso por los seleccionados juveniles, siendo capitán, y tenía la esperanza de ser convocado", contó el exrugbier a MDZ y agregó que, "llamaron por teléfono a mi casa y me puse muy feliz. En esa época entrenábamos en el Cenard a eso de las 19 y a las 17 ya estaba llegando para el entrenamiento".

No fueron las luces del profesionalismo ni un origen de los clubes más tradicionales del rugby argentino, sino un equipo que surgió de un colegio marista del barrio porteño de Belgrano, su primera cancha: "Manuel Belgrano es una parte muy importante de mi vida, donde me inculcaron valores como los que me enseñaba mi familia en mi casa".

Luego de ese debut, al poco tiempo fue convocado para jugar el Mundial de 2003 celebrado en Australia, donde Argentina volvió temprano tras perder por un punto contra Irlanda en la última fecha de la fase de grupos: "Para mí fue una experiencia completamente nueva, jugar mi primer Mundial fue algo tremendo". Al mismo tiempo, comentó que "en 2003 la preparación era bastante amateur", comparándolo con la preparación de los rivales que tuvo que enfrentar y la que realizó el plantel de cara a Francia 2007.

Sobre el Mundial consagratorio, en el que Los Pumas alcanzaron el bronce, destacó: "Habíamos conseguido muchos resultados positivos en la previa, pero el tercer puesto fue algo superlativo que podíamos imaginar pero no esperar". También destacó que el recambio para 2011 "se sufrió por el proceso de adaptación, pero lo recuerdo muy bien. Costó clasificar a cuartos de final, donde quedamos afuera, pero jugando un buen partido contra Nueva Zelanda".

Patricio Albacete junto a figuras mundiales en una convocatoria de Barbarians, equipo internacional por invitación. Foto: Instagram/@patoalbacete

En sus últimos tiempos en el seleccionado se generaron conflictos entre los líderes del plantel, de los que él formaba parte: "Es un tema de valores y de pensamiento", sostuvo Albacete sobre aquel tiempo en el que pidió cambios en la organización de la Unión Argentina de Rugby (UAR). "Yo veía que los de Buenos Aires teníamos mejores condiciones para desarrollarnos y llegar, mientras que los del Interior no. Yo no me podía quedar callado y salí a hablar, algo que volvería a hacer", enfatizó. A pesar de ello, no mantiene recelos con el seleccionado y confía en el andar de Los Pumas en el Mundial de rugby de Francia 2023.

Los Pumas y los candidatos de Francia 2023

El debut argentino no solo no fue el esperado, sino que también fue víctima de muchas críticas tras la derrota 27-10 frente a una Inglaterra que llegó sin dos de sus figuras, con malos resultados a cuestas y una expulsión muy temprana. Con su experiencia, el exsegunda línea marcó que "Los Pumas tuvieron un muy mal partido con Inglaterra y no se aprovecharon las oportunidades, mientras que Inglaterra hizo un planteo y ejecución excepcional". Igualmente rescató: "Le tengo fe a los chicos. Hay un gran plantel, con jugadores muy buenos y experimentados".

El recuerdo de la World Rugby a "Pato" Albacete

"Es muy temprano y puede haber sorpresas", explicó Albacete en cuanto a los posibles candidato a hacerse con la Webb Ellis Cup. A pesar de ello, sostuvo que "Nueva Zelanda, Francia y Sudáfrica son candidatos", aunque por este último recordó que "habrá que ver como se recomponen los Springboks con la lesión de Malcolm Marx", jugador que ya fue reemplazado por Handré Pollard en el plantel. Sobre el número uno del ranking de la World Rugby marcó que "Irlanda llega siempre en una excelente posición pero siempre se pincha".

El futuro del rugby argentino

Patricio Albacete explicó también que le "gustaría más transparencia para el rugby argentino", en cuanto a la dirigencia que conduce la UAR y sostuvo: "Hay mucha gente acomodada por ser 'amigos de' y a lo mejor no es la gente más idónea".

Al mismo tiempo aclaró que "no es algo que tenga en la cabeza ser dirigente de la Unión", y agregó que "uno tiene que trabajar con gente que tenga confianza, sino en definitiva termina siendo difícil de manejar". En cuanto a la posibilidad del desembarco del profesionalismo en el país, apoyó la idea de "copiar algo similar a lo que ocurre en Nueva Zelanda o en Australia", en relación a un profesionalismo a nivel de seleccionados provinciales y mantener el amateurismo de los clubes.