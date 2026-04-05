El domingo llega con tormentas fuertes y alerta naranja: conocé las provincias más afectadas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que el domingo estará marcado por tormentas intensas en el Litoral y zona pampeana.

El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes en Santa Fe y Entre Ríos durante el domingo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo habrá alerta amarilla y naranja por tormentas en gran parte del país.La situación más delicada se concentrará en sectores de Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan los fenómenos más intensos de la jornada.

Doble alerta por tormentas y granizo La alerta naranja alcanza a la zona central de Santa Fe y Entre Ríos. En esas áreas, el organismo anticipa lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones, además de actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre 60 y 100 mm, aunque no se descarta que puedan superarse de forma puntual.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer. Por su parte, la alerta amarilla rige en el sur y el norte de Santa Fe y Entre Ríos, así como también en el este de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Para estas zonas, el pronóstico prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. En estos sectores, los acumulados estimados van de 30 a 60 mm, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.