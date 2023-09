La especialidad que no acatará un acuerdo clave en medio del conflicto de la salud privada

Este miércoles se conoció que los traumatólogos mendocinos nucleados en la Asociación Mendocina de Ortopedia y Traumatología (AMOT) bajaron la directiva de cómo se manejarán respecto del cobro extra de la consulta debido a los atrasos que las obras sociales y prepagas se manejan a la hora de reintegrar los pagos en dichas consultas médicas.

Un comunicado de AMOT asegura que: "La comisión directiva de AMOT ha avalado el valor mínimo ético para la consulta médica establecida por las Asociaciones Médicas de la provincia de Mendoza (6.000 pesos) y por lo tanto ha decidido no aceptar valores por debajo de dicho valor". Esta aclaración surge luego de un contundente comunicado emitido el pasado viernes por parte del Círculo Médico de Mendoza en el que aclararon, entre otras medidas, que las obras sociales o prepagas que superen los $4.000 otorgados como valor mínimo, tendrán un coseguro de $1.000 que se ajustará en octubre.

En esta ocasión, hubo adhesión parte de distintas clínicas, consultorios y hasta hospitales privados que se mostraron de acuerdo, según manifestaron a MDZ, con las medidas del Círculo Médico que también aclaran que: "las obras sociales que no llegan a un valor mínimo de $4.000 sus pacientes serán atendidos como particulares, ajustándose al precio establecido por cada centro médico. Y destaca que las obras sociales que desembolsen $6.000 o más retomarán su atención de manera habitual".

Mientras que por parte de los traumatólogos nucleados en AMOT informaron que no aceptarán valores menores, como se mencionó anteriormente. "Esto será aplicable a todas las consultas realizadas por la Especialidad de Ortopedia y Traumatología en todos los centros asistenciales de la provincia de Mendoza a partir del 19 de septiembre".

Al final del documento aclaran que se consideran pacientes particulares y se les cobrará un mínimo sugerido de $6.000 a quienes tengan las siguientes obras sociales: Angari Sas, Iosfa, Ensalud, Scis Sociedad Anonima, Pro Salud, Unimed Sa, Visitar Osjera, Ospil, Aclisa (Osprera), Ospemom, Ospav, Penitenciario Federal, Osdepym, Boreal, Prensa, Dasuten, Mutual 20 De Octubre, Osfatlyf (Luzy Fuerza), Accord Salud, Audisalud. Integral Salud, Sanidad (Ospsa), Caia Forense, Galeno Salud, Medife, Osmata, Amffa (Mutual Farmaceuticos), Medimas (Amfarm), Avalian, Policia Federal Arg. Sancor Salud, Doctored, Federada Salud Swiss Medical Prepago, Medicus, Jerarquicos Salud, Ospe Petroleros, Conductores De Transp De Colectivo, Tv Salud, Omint Salud, Prevencion Sallid, William Hope, Osdipp.

Mientras que las que seguirán operando con normalidad son todas aquellas que ya abonan ese valor de la consulta: Aclisa (Ospat), Andina Art, Art Mutual San Francisco, Asociart, Berkley Art, Colonia Suiza, Experta Art, Federacion Patronal Art, Federacion Patronal Accidentes Personal, Galeno Art, Higea Salud, La Segunda Art, La Segunda Seguro De Personas, Luis Pasteur, Meopp Art Mutual, Mutual Rural Art, Obra Social Pasteleros, Omint Art, Opdea, Osadef (Empleados De Farmacia), Osapm, Osdop, Osfyh, Pospelsym, Ospf (Personal De Farmacia), Ossacra, Osseg, Poder Judicial, Prevencion Art Provincia Art. Redsom, Resonancia Art Sa, Riomedica Sa (Gaseosas Y Maestranz Sancor Seguros, Ser Salud, Suma Salud, Swiss Medical Art.

Distintos médicos mendocinos sostuvieron que en el comunicado del Círculo Médico se aclaraba que las medidas son clave para destrabar el conflicto, ya que algunas obras sociales han llegado a un acuerdo para elevar el valor de la consulta y por eso sorprendió la decisión de los traumatólogos. Sin embargo, aclaran que la situación de fondo no estará solucionada hasta que los tiempos no estén actualizados, es decir, que el pago sea a 30 días y no a 60 o 90 como en la actualidad.