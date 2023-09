Avanzan las negociaciones entre médicos y obras sociales por el cobro de la consulta: los plazos, el gran problema a solucionar

La salud privada, desde el 1 de septiembre, ha avanzado con el cobro extra de la consulta para igualar un "valor ético mínimo" de $6.000 que ha golpeado al paciente a la hora de realizar una consulta médica de cualquier índole, como llevar a los niños al pediatra, ir al dentista o simplemente ir a una guardia en alguna clínica mendocina. Depende de la prestación de la obra social o prepaga, es el diferencial que uno tiene que abonar en la consulta aparte de lo que ya paga mensualmente por la cobertura médica.

Sin embargo, este martes, MDZ conoció que hay ciertos avances en las negociaciones entre los médicos especialistas de la provincia y las obras sociales. Los recientes comunicados del Círculo Médico de Mendoza y la Confederación Médica Argentina (COMRA) presionaron sobre el conflicto con los entes financiadores y según reconocieron a este medio, ya hay un pequeño avance: "De acuerdo a lo que nos informaron ayer, varias obras sociales y prepagas ya han mejorado el valor de la consulta y se están firmando los convenios", confiaron desde el Círculo Médico de Mendoza a este diario.

Sin embargo, una cuestión a tener en cuenta es que hay un tema de fondo por el que aún no hay soluciones arriba de la mesa: los tiempos. En Mendoza o en cualquier parte de la Argentina el tiempo es vital, sobre todo por el factor económico por el que día a día hay una devaluación constante de los sueldos que no son actualizados y por la inflación que pega en todos los rincones. "Lo que todavía no se soluciona es el plazo de los pagos. En este contexto económico mantenerlo en 60 días no soluciona nada", afirman los profesionales de la salud de Mendoza.

La dificultad para el paciente es el dinero. Para el médico, el tiempo en el que se abona ese dinero. Anteriormente reclamaron que las obras sociales tardaban casi tres meses en pagarles $2.500 de la consulta médica y por eso el reclamo llegó hasta el límite de cobrarle a los pacientes un extra en la consulta a la hora de atenderlos. "Se puede acordar el valor de la consulta, pero si se sigue pagando a los 60 o 90 días no se soluciona el problema de fondo", comentan médicos especialistas desde sus consultorios y es la postura que mantienen firme al unísono entre asociaciones.

Desde el Círculo Médico informaron el pasado viernes una serie de medidas como: las obras sociales que no llegan al valor mínimo de $4.000, sus pacientes serán atendidos como particulares; las obras sociales que alcacen los $4.000, sus pacientes abonarán sólo $1.000 durante septiembre (pero aumentará en octubre); las obras sociales que desembolsen $6.000 retomarán su atención habitual y como última medida el Círculo indicó que realizarán negociaciones con las obras sociales para bajar el plazo de pago a 30 días, para que el conflicto se destrabe por completo.

A dichas medidas se han adherido distintas clínicas mendocinas, médicos particulares y hospitales de la provincia que buscan una solución al respecto. Médicos indicaron que también el comunicado de la COMRA que MDZ publicó este lunes, también ha sido importante para "empujar" en las negociaciones. Desde la Confederación Médica lo que marcaron es que instan a las entidades financiadoras que actualicen los honorarios (cosa que se está realizando) y que agilicen los plazos para dejar de afectar a los pacientes con los copagos.

Con una pequeña parte en proceso de solución, queda aún lo más importante: el tiempo. "Los médicos no perciben que avanzar en el valor de al consulta sea la solución definitiva, tenemos que negociar eso (plazos) también", agregan. Las obras sociales y prepagas, por su parte, no dan el brazo a torcer todavía y el conflicto no recrudece, pero tampoco cesa.

Del otro lado, los pacientes se preguntan cuándo podrá haber una solución ya que con el último dato de la inflación más los aumentos que se programan para septiembre, el cobro de la consulta podría aumentar y no quedar en las cifras ya abonadas, sino actualizarse según el IPC, lo que sería letal para aquellos que por cuestiones personales asisten al médico de forma periódica.