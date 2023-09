¿Enseñar o que los niños aprendan?: cuál es el verdadero deber de los docentes, según un especialista

Crisis gravísima. Así definió Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina en el Banco Mundial, a la situación que atraviesa América Latina, en general, y la Argentina, en particular, en materia de educación. Lo hizo ayer en La Noche de la Educación, el evento que organizó Argentinos por la Educación en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Para Saavedra la situación local no es diferente a lo que pasa en el resto del mundo. El problema se acrecentó con la pandemia y "se ha ido cultivando en las últimas décadas", dijo. Y aunque explicó que "hay más niños en la escuela en Argentina y en todos los países de ingresos medios, inclusive más pobres", eso no garantiza que aprendan.

"Casi todos los niños están en la escuela, sobre todo en la primaria, pero lamentablemente ha habido un trade off .(una compensación). Más inversión en educación ha implicado que haya más chicos sentados en un aula, pero no más chicos que estén aprendiendo. Ese es el gran problema", diagnosticó Saavedra.

Antes de la pandemia, en el mundo, el porcentaje de pobreza de aprendizajes era del 57%. Luego, dijo Saavedra, "hubo interrupciones de clases larguísimas, en muchos países todavía no tenemos datos, pero las simulaciones que hemos hecho nos muestran que la pobreza de aprendizaje, el porcentaje de chicos que no comprenden lo que leen pudo haber subido al 70%. Y es gravísimo".

En América Latina, antes de la pandemia la situación estaba mejor que en el resto del mundo, con el 52%, pero ahora "la mitad de los chicos no pueden leer al final de la primaria", agregó el experto. Además, según las mediciones que llevaron adelante, "en términos de crecimiento, esta pobreza de aprendizajes es peor en la región que para el mundo porque acá se ha tenido dos años enteros de cierres escolares".

El evento estuvo organizado por Argentinos por la Educación. Foto: Argentinos por la Educación.

Cifras que alarman

Entre los datos que presentó Saavedra, demostró que "en la Argentina, sólo el 43% de los chicos llegan al último año de primaria a tiempo y sabiendo a leer, y sólo el 13% llega al final de la secundaria con las competencias necesarias". Para el Director de Desarrollo Humano para América Latina en el Banco Mundial, "esto es una situación extremadamente grave" y, lamentablemente, no ven "en la sociedad una internalización de la magnitud del problema".

Sin embargo, aunque el escenario parece desalentador, Saavedra insistió en que "mejorar no es imposible" pese a que requiere de varias cosas. Primero, de "tener un maestro motivado y bien capacitado, que asuma que su obligación no es enseñar sino asegurarse que todos los niños aprendan, que no es lo mismo". Además, "que en todos los salones haya coaching, entrenamiento y soporte para esos maestros, que haya un texto y un cuaderno de aprendizaje en todas las aulas y un director que funcione bien". Según el experto, esto "no es física nuclear" y aunque se sabe "cómo hacerlo en una escuela, el reto es hacerlo en 60 mil".

Otro elemento central, para Saavedra, "es la capacidad de implementación, que no es un método pedagógico nada más". Y describió: "Es que esto lo tengo que hacer en decenas de miles de escuelas, con cientos de miles de maestros y chicos todos los días. Es un problema administrativo, de gestión, que requiere burocracias muy calificadas. Se necesitan recursos financieros, no es magia. Y, finalmente, alineamiento y compromiso político (...) Todo esto con sentido de urgencia. Esto tiene que hacerse rápido, tiene que hacerse hoy".