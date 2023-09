El increíble gesto de una ballena beluga que guió a un turista para pedir ayuda y se volvió viral

El video viral muestra como una ballena Beluga se acercó a un turista que se encontraba remando en un bote en las costas del Mar Balear. El animal, de los más inteligentes y amigables del océano, lo detuvo en seco y empezó a interactuar con el hombre que miró detenidamente a la ballena y ella emitió un hermoso canto de ballena como queriendo decirle algo.

El video de TikTok muestra que al principio el hombre no entendió las intenciones de la Beluga y empezó a saludarla con la mano pensando que la ballena quería jugar con él. Pero no, el animal estaba intentando decirle algo. Tras jugar un rato el hombre intentó emprender viaje pero la Beluga no se apartó de su lado.

Después de remar durante varios metros, la ballena detuvo nuevamente al turista que comenzó a pensar que podría haber alguna razón en su accionar. En ese momento la Beluga se dio vuelta y le pidió al hombre que la siga.

El hombre decidió seguir a la Beluga para averiguar qué estaba pasando. Incluso, la ballena lo esperaba por momentos, con miedo de que el turista no pudiera seguir su ritmo e interactuaba con el hombre. Durante varios kilómetros el hombre siguió a la Beluga hasta que estaba tan alejado de la costa que no le quedó otra opción que llamar a un equipo de rescate.

Las personas de patrulla experimentada en rescate marino observaron el comportamiento de la ballena y juzgaron que se encontraba en apuros. De lo contrario, aseguraron, no sería tan persistente en quedarse alrededor del barco. Por esos motivos, siguieron al cetáceo por más de media hora hacia el Este del Mar Balear.

Finalmente, el viral muestra como el equipo de rescate encontró a otra Beluga en un estado muy débil, con una respiración agitada que señalaba que estaba muy enferma. Fue ahí cuando el turista y las personas del equipo, comprendieron que la Beluga estaba tratando de conseguir que los humanos ayudaran a su propia especie.

El equipo de rescate trabajó arduamente para llevar a la Beluga a la orilla. Debido a que la zona en la que se encontraban estaba muy alejada llamaron a una organización de protección de animales marinos para llevar al cetáceo a un centro de rescate marino para un mejor tratamiento.

Cuando el equipo de rescate regresó al barco y fue a despedirse de la Beluga, ella atrapó un pez del mar y en un gesto de gratitud, se lo ofreció a las personas que rescataron a su amiga.

Los estudios han demostrado que los cetáceos son extremadamente inteligentes. La Beluga es uno de los animales más inteligentes del océano y siempre han sido muy amigables con los humanos. No solo comprenden el comportamiento humano sino que siempre han sido amigables y confiados. En los últimos años han habido numerosos casos de ballenas intentando salvar seres humanos.

Mira el video viral de la Beluga