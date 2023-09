El país que permite trabajar legalmente sin pasaporte de la Unión Europea

Argentina está atravesando un momento complicado a nivel país: la crisis económica que se vive, sumado a los problemas de inseguridad, azotan a la sociedad en su conjunto, que ya está agotada de transitar esta situación. Ante este escenario, que por momentos parece no tener fin, muchos argentinos toman la decisión de irse del país, con todo lo que eso implica, aunque entienden que emigrar es una posible solución a esta crisis.

Si de emigrar hablamos, Europa se ha convertido en uno de los sitios más elegidos por los argentinos a la hora de hacer una vida nueva en otro país, debido a la estabilidad, la moneda fuerte y la cultura que existe en este continente.

Sin embargo, no todo es color de rosas: para residir y trabajar legalmente en la gran mayoría del continente europeo, es necesario obtener el pasaporte de la Unión Europea, requisito que no es tan sencillo de cumplir; aunque llamativamente, hay un país de la zona que no exige dicho documento.

Muchos argentinos desean emigrar a Europa, pero no es tan sencillo conseguir pasaporte de la UE. Foto: Archivo MDZ.

Se trata de Portugal que, si bien pide cierta documentación para los extranjeros que decidan emigrar allí, no solicita el pasaporte de la Unión Europea como tal, situación que si ocurre en otros países de la región si se desea trabajar legalmente. Para transitar de forma lícita por el país, se necesita alguna de estas VISA:

VISA Working Holiday Portugal: la estancia legal es de 12 meses. Además, este documento permite acceder a cursos por un plazo de 6 meses. Para obtenerla, es requisito contar con un mínimo de 2 años de estudios universitarios.

VISA de Búsqueda Laboral en Portugal: este certificado habilita a estar en el país legalmente por una duración de 4 meses, lapso en el que el extranjero deberá buscar trabajo. En esa sintonía, es importante destacar que el plazo se puede extender por dos meses más. Contar con un pasaje de vuelta, tener un seguro de salud, un comprobante de alojamiento y la disponibilidad de tres sueldos mínimos de Portugal (2280 euros), son algunos de los requisitos que se piden para obtener esta VISA.

VISA Nómada Digital de Portugal: Enfocada para emprendedores, en la cual la principal condición para obtenerla es contar con un ingreso que multiplique por cuatro el salario mínimo (821 euros) en los últimos tres meses.

Tomar la decisión de emigrar no es para nada sencilla, hay que tener en cuenta muchos factores antes de hacerlo. La documentación es una de ellas, y la ventaja de Portugal radica en que no son tan exigentes para poder cambiar de vida.