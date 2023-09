Desaparecidos en Málaga: indignación de los familiares por el inesperado anuncio de Salvamento Marítimo

Los familiares de Maxi Ludvik y Emmanuel Soria mantienen firme su esperanza de hallar a los jóvenes de Mar del Plata que desaparecieron en el mar tras partir en una tabla de surf el domingo 27 de agosto por la madrugada. Ya pasaron más de dos semanas desde que se supo de ellos por última vez y la búsqueda ha mermado a pesar de la promesa que el alcalde les hizo durante la reunión que mantuvieron el martes pasado.

"El sábado a las 13.30 nos llamó el jefe de Salvamento Marítimo, diciéndonos que habían encontrado un cuerpo en Algeciras, pero que teníamos que esperar 24 horas hasta obtener el resultado", dice Ignacio Soria -uno de los hermanos de Emmanuel- y acota: "O sea, un desastre fuera del protocolo. Sólo deberían habernos contactado si se confirmaba que trataba de alguno de los chicos. Nos tuvieron 24 horas a todos desesperados por saber qué pasaba".

Este anuncio por parte de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima de España, que desde el primer día tuvo a su cargo la búsqueda de los dos marplatenses desaparecidos en el Mar Mediterráneo. resultó alarmante para las familias. Les pidieron que fueran a sacarse sangre para verificar la información, "aunque ya tenían ADN de los chicos y de algunos familiares, por lo que no debían hacer eso".

Ignacio explica que luego de este hecho -que los dejó desconcertados- contactaron a la Guardia Civil. "Nos dijeron que fue una desprolijidad total el protocolo por parte de Salvamento Marítimo, que no podía ser que nos hubieran hecho eso", detalla. Y agrega que les informaron que al día siguiente ellos debían avisarles si se trataba o no de alguno de los jóvenes marplatenses perdidos en Málaga. "En la Guardia Civil nos dijeron que nunca deberían habernos avisado del hallazgo del cuerpo, en primer lugar".

"Nos tuvieron en una desesperación tremenda, más allá de la que ya tenemos, durante 24 horas. Recién el domingo nos confirmaron que no era ninguno de ellos", comenta Ignacio.

Sin embargo, más allá de ese hecho -que resultó desesperante para las familias que, instaladas en España, mantienen viva la esperanza de regresar a la Argentina con los jóvenes- fue un llamado que recibieron este lunes por la mañana lo que detonó la indignación de las familias de Maxi y Emmanuel. "Después de haber hecho esa desprolijidad, esta mañana nos avisaron que dejaron de buscar. Ya habían dejado la búsqueda aérea hace unos días y ahora tampoco seguirán buscando en el mar", explicita Soria.

Ahora, más que antes, las familias llaman a la sociedad a movilizarse para que los organismos responsables no dejen de buscar a los jóvenes marplatenses desaparecidos en Málaga. "Necesitamos que vuelva a la búsqueda como sea. No puede ser que tras semejante desprolijidad, encima los dejen de buscar. Esto ya se está yendo de las manos, es desesperante", dice Ignacio.

En diálogo con MDZ, Soria insiste en que "no pueden dejar de buscar. No podemos volver nosotros a Argentina sin un cierre". Además, reconoció que mantienen viva la esperanza de que los jóvenes estén con vida. "Creemos que por algo no encontraron los cuerpos", afirma y repite: "creemos que siguen vivos en algún lugar y que los tienen que seguir buscando".

Según Ignacio, hermano de unos de los dos argentinos desaparecidos en Málaga, "No pueden dejar de buscar porque ellos no han conseguido nada". Y asegura que algo deberían encontrar. Enumera los hallazgos que hubo hasta el momento y señala que ninguno tuvo que ver con el accionar de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima de España. "Hay un vídeo que aportó un turista y la tabla la encontró un pesquero. Las fuerzas supuestamente hicieron todo, pero no encontraron nada", concluye indignado.