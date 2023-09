Lunes feriado: ¿a quiénes alcanza y por qué?

Para un grueso sector de la sociedad este mes habrá dos fechas de descanso. Se trata del Día del Maestro, que se celebra este lunes 11, y del Día del Estudiante, que coincide con el Día de la Primavera, el jueves 21.

Como no es considerado un feriado oficial, esto no significa que no asistirán a las aulas sino que cada establecimiento educativo resolverá si su comunidad deberá ir a la escuela o no y, en caso de hacerlo, será para festejos, actos y horas de ocio y esparcimiento que fomentan la unión entre ellos y la profundidad de los lazos.

Cada 11 de septiembre se festeja en Argentina el Día del Maestro en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por sus acciones y políticas dedicadas a fomentar la educación y escolarización públicas. Sarmiento fue llamado por esto como "Padre del aula" y "Maestro de América". Por otro lado, el 21 de septiembre, se celebra el Día del Estudiante en Argentina en conmemoración a la repatriación de sus restos.

Como el Día del Estudiante coincide con el Día de la Primavera suele caracterizarse por una serie de festejos que se expanden a lo largo y ancho del país e implican música, estudiantinas, bailes, festivales y hasta picnics al aire libre.

El 11 de septiembre se festeja el Día del Maestro. Foto: Archivo MDZ

Próximos feriados nacionales