Por qué las inmobiliarias se verían beneficiadas ante la regulación de los alquileres temporarios

La oposición y el oficialismo finalmente acordaron realizar un proyecto de ley que busca regular los alquileres temporarios con fines turísticos. La propuesta obtuvo dictamen de comisión este jueves y el texto quedó listo para ser tratado en el recinto en la próxima sesión, cuya fecha aún no está definida. La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional para regular y desdolarizar a plataformas como Airbnb, que están fuera del marco normativo del Estado, e incluso fija sanciones por incumplimientos.

Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, dialogó con MDZ Radio y opinó que "independientemente de que vuelvan propiedades al alquiler permanente, me parece bien que esté regulado, porque por ahí han habido algunos desórdenes. A veces hay gente que contrata por ciertas plataformas y después se encuentran con que no era lo que habían alquilado. Obviamente puede ser una buena estrategia en los efectos de que vuelva material al mercado permanente".

"La problemática que tenemos en los alquileres permanentes pasa más por una cuestión de inflación, más que de los alquileres turísticos, porque si a los propietarios les favorece alquilarlos como alquileres permanentes, los van a sacar del turismo. Creo que por ahí pasa el tema", agregó.

El mercado inmobiliario continúa intentando estabilizarse.

La Ley de Alquileres obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados para aplicar nuevas modificaciones en la normativa. Irrera argumentó que "lo que sucede es que la ley 25.551 se aprobó en un mal momento, cuando estábamos en plena pandemia con alquileres congelados. Le decíamos al propietario que la duración del contrato iba a ser de 36 meses y que se iba a poder ajustar al año y después se renovaron dos veces más los DNU, entonces eso hizo que el propietario reaccionara, independientemente de la cuestión inflacionaria".

"Entonces, obviamente si tiene que esperar un año para que el alquiler se le ajuste, es tremendo, porque la inflación es galopante. En un país que tenemos 120% de inflación anual es imposible esperar un año. Entonces eso es lo que hace que el propietario respire independientemente del turismo", sumó posicionándose en el lugar de los inquilinos y propietarios.

Por último, argumentó: "No todas las zonas son alquileres turísticos. Esos alquileres los vamos a encontrar a lo mejor en Ciudad, en las zonas turísticas, no en las zonas más urbanas. Me parece que pasa por ahí el tema, creo que en los alquileres permanentes la idea es que se pueda de alguna forma incentivar a la gente que construye a los efectos de elevar la oferta".