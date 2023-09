Los taxistas mendocinos piden un duro aumento en las tarifas

Este viernes se conoció que los taxistas mendocinos elevaron un pedido al Gobierno provincial, más específicamente a la Secretaría de Servicios Públicos, para elevar el valor de las tarifas en un 45%. El pedido sería revisado por el Ejecutivo una vez que pasen las elecciones provinciales, al igual que el boleto del transporte público.

"Presentamos una nota a Natalio Mema para que nos diera un 45% de aumento para lo que va a venir, sería un adelanto de lo que puede pasar porque nosotros no tenemos paritarias ni nada de eso. Nosotros pedimos que nos actualicen la tarifa para poder, al menos, llegar a fin de año", dijo el secretario de APROTAM, Héctor Canizzo, a MDZ.

"Con este movimiento que hubo terrible de la inflación nos hemos quedado muy atrás y los costos nos están matando, los costos de los repuestos tampoco se consiguen, es donde más estamos sufriendo y es de terror", agregaron desde la asociación que nuclea a los propietarios taxistas de la provincia.

A su vez reconocieron que desde el Gobierno contestaron que los pedidos serán revisados recién después de las elecciones. "Nos dicen que hasta después de las elecciones no va a haber nada, no hay una fecha cierta. Ni siquiera para la audiencia pública. Practicamente estamos hablando que con los tiempos que plantean, el aumento podría llegar en diciembre y nosotros no llegamos a diciembre, es una locura esto", destacó Canizzo.

Otra cuestión que tendrá que definirse tras las elecciones es el posible aumento del boleto del transporte público en Mendoza y pensando en ese incremento los taxistas insisten con la actualización tarifaria debido a que, como indicaron, la actividad es cada vez más difícil de llevar adelante por los costos que afrontan.