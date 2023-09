Cirugía plástica: precauciones y riesgos a tener en cuenta desde la mirada de un profesional

Silvina Luna, reconocida actriz, murió el jueves a los 43 años luego de luchar durante varios años contra una enfermedad renal crónica causada por una mala praxis durante un tratamiento estético en 2010. Este caso originó una gran descalificación hacia la especialidad en cirugía estética. Sergio Korzin, vicepresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, habló en MDZ Radio y argumentó que "no podemos echarle la culpa a la especialidad en sí misma. Primero hay que separar a los médicos que tienen formación correcta, de los que no".

"En la Argentina, lamentablemente, está cada vez más en boga la estética y hay un mundo de personales no idóneos, no formados, que se dedican a la estética no invasiva sin tener una preparación. La especialidad está habilitada por Salud Pública de la Nación, pero después no hay una obligación específica de controlarlo. Tenemos que recordarle a la gente que seleccione muy bien quién lo va a atender y que no tenga ninguna vergüenza en pedir qué habilitaciones tiene el cirujano, porque el que tiene todo en orden no tiene ningún problema en mostrarlo", agregó.

Respecto al accionar que debe tener un profesional en la especialidad, destacó: "El profesional no puede hacer lo que el paciente quiere, porque este no tiene la capacidad de discernir qué es lo correcto y que no. Hay que tratar de entender qué es lo que quiere el paciente y si uno es capaz de dárselo. Hay un viejo dicho que dice que no debemos hacerle a ningún paciente, algo que no le haríamos a un familiar nuestro".

Silvina Luna internada en el Hospital Italiano previo a su fallecimiento.

"Un profesional se juega su prestigio, y sus coronarias, entonces es muy importante decir que no. A veces porque uno no se siente en condiciones, otras porque el paciente tiene expectativas muy altas", sumó.

Korzin explicó que "el procedimiento estético se refiere a todo lo que sea necesario para mejorar la estética. Hay procedimientos quirúrgicos, invasivos, mini invasivos y no invasivos. Es fundamental entender que todo procedimiento médico involucra riesgos y posibilidades de complicaciones".

La Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, que engloba a todo el país, nuclea a los cirujanos oficialmente recibidos con título. "Los miembros hacemos capacitaciones, congresos anuales, hablamos qué se puede hacer y que no se puede hacer. Pero lamentablemente, la mayoría de los problemas vienen de quienes no son miembros de la sociedad, donde nosotros como tales no tenemos injerencia. Es una cuestión de salud nacional", explicó.

Por último, el cirujano hizo referencia al crecimiento que ha tenido la práctica de esta especialidad en la Argentina: "Cada vez son más los hombres que se operan. El tema de las edades depende de qué patología y qué se quiere tratar. Por ejemplo, en los hombres y mujeres jóvenes, a partir de los 18 años, una consulta puede ser el tema de la nariz. Luego viene en las mujeres, previo al embarazo y sobre todo después de los embarazos, que es el tema de las mamas. Y en los hombres es muy común el tema de la lipoaspiración para sacar esos rollitos de grasa y para definir el abdomen. Y, a medida que vamos envejeciendo, surge el tratamiento de los párpados, la blefaroplastia y los liftings. O sea que hay un incremento importante en los hombres, pero no llega todavía al nivel de las mujeres".