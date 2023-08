Su hijo tiene "la enfermedad de Messi", usa un medicamento que no existe en el país y ya no se importa

Marie Desimone está desesperada: dentro de tres días su hijo se quedará sin el medicamento que necesita para vivir y desarrollarse ya que dejó de importarse el aplicador que es imprescindible para que el pequeño -diagnosticado con déficit de crecimiento- pueda continuar con el tratamiento que necesita.

"Santino tiene déficit de crecimiento y por eso está en un tratamiento con hormonas, como el que hizo Messi", explica Marie Desimone a MDZ. Desesperada por el impacto que puede tener en el bienestar de su hijo no recibir la medicación diaria, ha escrito una carta pública para llamar la atención de las autoridades, responsables de que tanto el medicamento como el aplicador estén en falta en el país.

Su hijo "nació con un tamaño menor al que le corresponde por su peso y nunca llegó a tener la altura acorde a su peso. Por ello se le diagnosticó déficit de crecimiento por talla baja", comenta Marie.

El pedido desesperado de la mamá de Santi se hizo viral

Hace cuatro meses que Santi está en tratamiento. Empezó con una medicación que era importada "y de la cuál hay muy poco stock en el país", detalla Desimone. Debido a que su obra social, Unión Personal, contaba con stock de este medicamento, el médico de Santi decidió cambiarla por otra marca que produce un medicamento con la misma droga: somatropina, que se inyecta para sustituir la hormona del crecimiento.

"Ahora usa un medicamento del Laboratorio Raffo" sentencia y sigue: "Medicación hay. Lo que pasa es que se necesitan unos aplicadores ya que el tratamiento es inyectable y lo que falta en el país es este aplicador, que es imprescindible para que Santi pueda continuar con su tratamiento".

A días de quedarse sin aplicadores, Desimone se comunicó con la coordinadora de los Tratamientos de crecimiento del programa Con vos, el servicio de atención al paciente del laboratorio. "Ellos me dijeron que esperan que en 15 días lleguen al país y que esto se debe a los problemas de importación que hay", revela la mamá de Santi.

"Yo en tres días me quedo sin medicación. En realidad, tengo el medicamento pero no los aplicadores y por eso es como si no tuviera la medicación", dice preocupada por la continuidad del tratamiento de Santi. Por esto lanzó un pedido urgente que se viralizó en redes sociales.

"Me pregunto por qué juegan con la salud de los niños y con todo el esfuerzo que hacen día a día para crecer bien y sentirse mejor", expresa y exige: "Que se liberen las importaciones en medicamentos".