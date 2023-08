Jardín: cómo hacer un adecuado trasplante de plantas

Muchas veces nuestras plantas están en un lugar que ya no resulta adecuado, ya sea porque la especie creció demasiado o por está en un espacio que ya no nos gusta. Por esta razón, el especialista de MDZ Radio, Luis Canziani, describió cómo debemos realizar el trasplante de plantas de manera correcta y no afectar a nuestras especies verdes de nuestro jardín.

El cambio de estación resulta una época ideal para realizar esta tarea. "Hay que entender que es un momento de estrés para la planta, pero si lo hacemos en un momento adecuado, aliviamos la situación", agregó.

Lo primero a tener en cuenta es que debemos tener las herramientas adecuadas. Idealmente necesitamos una pala de cabo largo de punta de corazón. Esto te permitirá sacar la especie adecuadamente y sin realizar mayores esfuerzos.

En segundo lugar, debemos establecer donde va a ser el nuevo lugar que tendrá nuestra especie. Luego, debemos hacer el pozo, antes de sacar la planta de su lugar, ya que tenemos que evitar que las raíces queden mucho tiempo en la intemperie.

"Es muy difícil que saquemos el 100% de raíces. De alguna manera hay que hacerle una poda proporcional, tratando de achicar su copa y dejando las ramas vigorosas. Tenemos que dejar las partes más nuevas, para de alguna manera renovar la planta y que crezcan las raíces que pueden absorber nutrientes", recomendó.

Durante el trasplante, debemos intentar resguardar todas las raíces

Es importante que alrededor de la planta hagamos un hoyo bastante amplio, que nos permita sacar la mayor cantidad de raíces posibles. "Esto facilitará que la planta tenga un rápido enraizamiento. Es un trabajo que debemos hacer con calma", aconsejó Canziani.

Una vez que logramos sacar nuestra especie de su lugar inicial, la trasportamos al pozo que habíamos preparado. Debe ser del tamaño parecido al que vayamos a sacar. Podemos enriquecer la tierra con la que vamos a tapar el espacio, lo ideal es agregarle un compost mezclado con guano.

Luego del trasplante, debemos regar nuestra planta y darle un cuidado especial. Si aprovechamos esta época, antes del cambio de temporada, nuestra especie puede acostumbrarse al nuevo lugar de mejor manera. "La planta tiene un tiempo para lograr enraizarse y automáticamente dentro de un par de semanas la estación va a cambiar. Haciéndolo un par de semanas antes, le estamos dando la posibilidad de que se acostumbre y comience a consumir nutrientes", cerró.

Escuchá la nota completa: