Mario Sepúlveda, una historia que guardo en mi alma

El derrumbe de la mina San José se produjo el jueves 5 de agosto de 2010 pasado el mediodía chileno, dejando atrapados a 33 mineros a unos 720 metros de profundidad durante 69 días. El trabajo de rescate a los 33 atrapados bajo tienna comenzó ocho horas más tarde. En la madrugada del viernes 6, cuenta la historia que grupos de rescatistas empezaron a trabajar para lograr acceso por una chimenea de ventilación mientras los mineros atrapados subían por la escalera de emergencia, hasta ahi parecia que todo iba a ser muy rápido y exitoso, pero el intento fracasó debido a que un tramo de la escalera no había sido instalado por la empresa. Y como si esto no bastara para sumar complicaciones, se produjo un segundo derrumbe en la tarde del sábado 7 de agosto, anulando la opción de salida por el tubo de ventilación.

El domingo 22 de agosto, 17 días después del accidente, llego el primer mensaje de esperanza, los 33 mineros fueron hallados con vida, aunque con serios síntomas de desnutrición. En ese entonces se habían organizado para racionar la muy escasa comida disponible en el refugio, potabilizar agua y promover un espíritu solidario que permitiera mantener alta la moral y buena convivencia. Se hizo un buen plan de rescate a través de capsulas individuales y justo a la medianoche del miércoles 13 de octubre, y diez se logró traer a la superficie al primer minero, continuando con los siguientes a un ritmo aproximado de uno por hora.

MDZ conversó con Mario Sepúlveda, acerca de ese mismo día, como los sorprendido ese accidente que marco sus vidas en casi todos los protagonistas, para siempre. Hoy en día, 13 años después, Mario se dedica a dar charlas y conferencias personalizadas para Chile y el Mundo.

Mario Sepúlveda, 13 años después. Foto: Gentileza MX.

-Mario ¿Como recuerdas ese 5 de agosto, estaba pasando un día más en la mina junto a tus compañeros o sospechaban que algo no estaba bien?

-Bueno, hace 5 de agosto lo recuerdo como si fuera hoy día, de verdad que un día de mucho, mucha adrenalina muy elevada, muchos sustos, en los primeros minutos nadie sabía nada, ni nadie sabía qué iba a pasar con nosotros y la verdad que nosotros teníamos de algún modo antecedentes de que algo podía pasar, pero nunca pensamos que iba a ocurrir un derrumbe, por lo tanto cuando ocurre el derrumbe fue tremendamente fuerte, fue un choque muy fuerte para cada uno de nosotros.

-Se cumplen 13 años, ¿cómo recuerdas esos días que estuvieron atrapados?

-Han pasado 13 años de ese accidente, pero 13 años también de uno de los rescates más exitosos. Yo la verdad que lo recuerdo con mucho amor, con mucha angustia. También quiero decirte que tengo muy bonitos recuerdos estando allá abajo, a 700 metros, porque el trabajo de equipo que se hizo, la unión, la disciplina que tuvimos que tener para sobrevivir fueron meritorias de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tengo lindos recuerdos, a pesar de que habían días que también teníamos miedo, días en que llorábamos, porque todos los hombres lloramos también, pero tengo muy bonitos recuerdos.

Gentileza: Mario Sepúlveda.

-¿Cuándo se dieron cuenta que el rescate era posible, volver a ver la luz del sol?

-Bueno, mira, nosotros nos aferramos mucho a la fe, nosotros mucho, mucho, mucho nos aferramos mucho a la buena voluntad, a lo solidario que somos los chilenos. Chile es un país tremendamente solidario cuando está en problemas y nosotros, la mayoría de nosotros apelamos a eso. Nosotros siempre en nuestra mente supimos que nos iban a rescatar y supimos que no nos iban a dejar ahí abajo. La gente chilena es muy fuerte en ese aspecto y nosotros siempre tuvimos fe de que nos iban a rescatar.

¡Mario fue el segundo minero rescatado, mira el video!

-Esa experiencia de tantos días bajo la tierra, ¿que enseñanza te dejo, que aprendizaje?

-Me dejó muchas lindas experiencias, entre aquellas cosas ser más humilde, ser más sencillo, vivir con menos cosas, vivir con lo menos posible, sino que amar la vida por sobre todas las cosas materiales, respetar al prójimo basado en todos los términos. Esa enseñanza me dejó estar bajo tierra, ser una persona humilde, trabajar para el prójimo, ayudar cuando uno está bien, no ser malagradecido. En muchas ocasiones uno tiene comida, tiene ropa, tiene techo donde vivir, y nunca, uno nunca tiene la voluntad de agradecer a nuestro Padre Dios por tantas cosas maravillosas que suele darnos. Bueno, esos tantos días me dejó enseñanzas maravillosas que hoy día las practico.

-Te gusta contar en público todo lo vivido hace 13 años, ¿de que manera lo disfrutas?

-Me encanta saber que hay gente que tiene interés por esta historia tan maravillosa y créeme que la cuento con mucha pasión, con mucho orgullo, con mucho amor. Le doy consejos a los jóvenes, a las personas que a veces pierden la esperanza, pierden la fe de seguir adelante. Yo cuento esta historia con mucha pasión y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cuando me preguntan, cuando tengo la oportunidad de contarlas. Hoy día hago charlas motivacionales y en mis charlas cuento esta gran historia y esta maravillosa historia y hago que la gente se motive porque no hay cosa peor que lo que nos pasó a nosotros. Gentileza: Mario Sepúlveda.

-¿Se juntan cada tanto lo 33, como comparten lo vivido?

-Si nos juntamos los 33, no. Ya a esta altura, no. La verdad que somos algunos que nos llamamos, algunos nos llamamos para saber cómo estamos, para saber de nuestra salud. Es el contacto que hoy día hay. Yo en lo personal tengo contacto con más de 5 o 7 compañeros, no más. Ya no los juntamos, ya no hacemos el esfuerzo por juntarnos. Y con mis compañeros, con los que hablo, hablamos vía telefónica.

-Mejoraron las condiciones de trabajo en Chile a nivel mineria?

-Sí, la verdad que en este último tiempo han mejorado mucho las condiciones, las capacitaciones, el interés de los dueños de las mineras, el interés de los gerentes de las mineras. Hay más interés en capacitar a su personal, de cuidarlo, hay una preocupación de educar más al minero en general y están invirtiendo más recursos, tanto humanos como económicos, para mejorar las situaciones en las minerías.