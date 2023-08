Tuvo que cerrar el tambo de su familia por la economía: "Perdón, papá"

A pesar de la crisis, las empresas se las rebuscan para seguir adelante mientras esperan que la situación general se acomode y volver al ruedo en su mejor versión. Lamentablemente, en el medio de ese camino pedregoso queda un tendal de personas y empresas que no logran superar ese camino. Ahora, la dueña de un tambo familiar se despidió con una carta conmovedora y cerró las instalaciones rurales donde producía lácteos.

Colonia Prosperidad es una localidad cordobesa en el corazón de la cuenca lechera, cerca de San Francisco y la localidad santafesina de Rafaela. Cerca de ella estaba el tambo "El Desafío", donde el abuelo de Cristina se dispuso a producir varias décadas atrás y llegó en herencia al padre de su última dueña. Habiendo sorteado tantas crisis que azotan al país, está fue su última batalla.

En su despedida, Crisitna recordó: "A mis seis años que le llevaba el mate cocido a mi papá, me gustaba curar a los terneros con el curabichera, íbamos en tractor a recorrer los lotes". Así comienza la carta en la que despide a su tambo y continúa explicando que "se cerró una etapa de mi vida, con mucho dolor, tristeza, bronca, angustia, porque era una empresa familiar y siempre poniendo hasta lo que no teníamos".

Luego ahondó en "fueron cuestiones externas a nosotros que no dejaron, que no permitieron que la empresa pueda crecer y que las cosas sean mejor , las cuotas de la mala suerte, la inestabilidad económica del país, nos cachetearon de todos lados. No tuvimos la fuerza económica, para poder invertir y poder hacer nuevos cambios".

Las vacas del tambo "El Desafío" aún en el campo que dejó de producir.

(Foto: Instagram/@cristina_coggiola)

Además remarcó lo que significó ver a los camiones llevarse el ganado que daba vida al tambo: "Hoy estamos de duelo, fue desconsolador el llanto cuando se alejaban los camiones". En ese sentido destacó que solo puede "agradecerle a las vaquitas mis amores, todo lo que nos dieron".

El camión jaula retirando a las vacas que mantenían vivo al tambo.

(Foto: Instagram/@cristina_coggiola)

Al concluir, no olvidó a su familia que le legó la tarea de administrar el tambo: "pedirle a mi papá perdón porque no supe como manejar semejante empresa y se el dolor que tiene él, porque acá hubo mucha pasión, amor, compromiso, cansancio, noches sin dormir, inundaciones, de todo vivió mi viejo". Una empresa más que cierra en la Argentina, una más de un sector que sigue sorteando obstáculos para mantenerse productivo.