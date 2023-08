Francisco a los jóvenes: “No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante"

Francisco en su tercera jornada en Lisboa, Portugal con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, mantuvo un encuentro con servidores de varios centros de asistencia en un barrio periférico de la capital portuguesa, donde también varios jóvenes le pidieron confesarse. “La caridad es el origen y la meta del camino cristiano, y su presencia, realidad concreta de amor en acción, nos ayuda a no olvidar la ruta, el sentido de lo que hacemos", dijo Francisco a los medios presentes.

Primeramente hablaron los servidores y después de escuchar sus testimonios, Francisco les hizo una devolución en su discurso y les dejó 3 conceptos donde deben centrar su misión:

Hacer el bien juntos.

Actuar concretamente.

Estar cerca de los más frágiles.

Una de las frases de cabecera que tiene el Papa desde que se convirtió en Francisco allá por marzo de 2013 se las dijo a los asistentes: “La Iglesia no es un museo de arqueología, es un hospital de pecadores”, y agregó: “Algunos la piensan así, pero es la antigua fuente del pueblo que suministra el agua a las generaciones actuales igual que a las generaciones pasadas”.

¡Mira el video de jóvenes compartiendo la vida!

El Santo Padre fue al hueso: ¿le tenés asco a la pobreza?

El Papa frente a la mirada atenta de los que compartieron el encuentro subrayó la importancia de entender que no existe el amor abstracto: “No existe el amor platónico, está en órbita, pero no está en la realidad”, aseguró, y subrayó que “el amor concreto es ese que se ensucia las manos”.

Luego expuso una especie de interpelación a través de preguntas para que los presentes bajen la mirada y reflexiones directas al corazón: “Cada uno de nosotros se puede preguntar: el amor que yo siento hacia todos los de aquí, lo que siento hacia los demás, ¿es concreto o abstracto? ¿Yo, cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado después de darle la mano, hago así enseguida (hace un gesto de limpiarse las manos) para que no se me contagie?, ¿le tengo asco a la pobreza, a la pobreza de los demás?, ¿busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en realidad?".

El día de ayer fue de grandes encuentros de jóvenes de todo el mundo. Desde Argentina fueron aproximadamente unos 1200 jóvenes, lo que representa un gran esfuerzo desde lo económico. Entre esos jóvenes esta Paula que viajo desde Mendoza y ayer fue la encargada de llevar nuestra bandera y así lo expresa en este video para MDZ.

¡Mira el video de Paula de Mendoza!

Paula que viajo desde Mendoza, nos cuenta; "Fui la abanderada en la jornada mundial de la juventud. La verdad que tengo como muchos sentimientos encontrados, pero estoy muy emocionada y muy agradecida de haber podido representar a mi país y poder representar a cada uno de los jóvenes como también adultos. Y también tenía como muchas expectativas, más que nada por el Papa Francisco, que porque es argentino es como que le tengo un cariño muy especial, en realidad a todos le tenemos como un cariño muy especial. Entonces estaba muy emocionada para poder escuchar también su mensaje y poder llevarlo a todos los jóvenes y especialmente a todos los jóvenes de Argentina, fue un placer poder representar a mi país y espero haberlo representado de la mejor manera". declaro Paula para MDZ.

¡Francisco se tomó un buen amargo con los jóvenes, mira el video!

En estos días Francisco esta dejando varias frases a los jóvenes en todo el mundo en Lisboa. “El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos; nos lo muestra Jesús en la cruz. Él no cierra la puerta, sino que invita a entrar; no aleja, sino que acoge”. Por último, el Papa también resaltó que “confíen porque Dios es padre y es padre que nos quiere y nos ama, esto no es muy fácil y para esto tenemos una gran ayuda: la madre del Señor, ella es nuestra madre también” aseguró. “No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama” concluyo el Papa Argentino.