El ingeniero asesinado en Palermo "pedía ayuda y se tocaba el tórax", dijo el encargado de la heladería

"Sólo pedía ayuda y se tocaba el tórax", dijo a los medios Damián, el encargado de la heladería, a la que Mariano Barbieri, el ingeniero civil de 42 años asesinado anoche, entró a pedir auxilio y desde donde se lo llevó personal del SAME al hospital Fernández en el que minutos después murió por la profunda herida que tenía en su pecho.

Sin dar demasiados detalles, Damián reconstruyó rápido lo que ocurrió. "No puedo precisar el tiempo, pero la policía actuó rápidamente", aseguró y contó que todo "lo que sucedió es lo que se ve en el video". Barbieri " ingresó, se tiró adelante de lo que es el sector cajas y llamamos de inmediato a la policía. Entró a pedir ayuda. Estaba solo", detalló el comerciante y agregó que la víctima "quería hablar con un familiar, brindó el teléfono, un cliente lo quiso llamar y no se podía comunicar".

El joven tuvo un hijo hace menos de tres meses. Luego del ataque que sufrió intentó pedir ayuda, pero murió en el hospital, en medio de la intervención quirúrgica, dijeron fuentes judiciales del caso ocurrido cerca de las 22.45 de ayer en inmediaciones de la Plaza Sicilia, en el cruce de avenida del Libertador y Lafinur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Antes del desenlace alcanzó a decir "no me quiero morir" y pidió a la gente que estaba a su alrededor que contactar a sus familiares por redes sociales, según relataron los testigos. Desde la heladería se hizo un llamado al 911 y algunos minutos después llegó el personal del SAME que lo trasladó.