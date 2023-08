El ingeniero asesinado en Palermo estaba cansado de la inseguridad

Tiempo atrás el ingeniero civil de 42 años que fue asesinado de una puñalada en el pecho por al menos un delincuente que quiso robarle el celular había hecho un duro posteo en Facebook contra la inseguridad y la situación del país. Desde su cuenta personal Mariano Barbieri, la víctima, se había quejado de las dificultades para transitar en libertad por la calle y del hartazgo que lo embargaba por la forma en la que la sociedad se había degradado.

"Amigo progre, que fuiste a los renombrados colegios, que vivís en las zonas acomodadas de la capital. Que nunca te tomaste un bondi a San Justo, y no te digo a Cuartel V o a Virrey del Pino. Que el único contacto que tuviste con la delincuencia fue que a un amigo le robaron el celular en un boliche. Amigo progre, hay un cambio de época. Estamos hartos. Muchos. Los que laburamos. Los que viajamos en tren y bondi por el conurbano. Amigo progre, llega un nueva sociedad. De las cenizas. De lo último que nos queda. Amigo progre, tu sistema sin castigos está hecho añicos", había posteado Barbieri.

El joven tuvo un hijo hace menos de tres meses. Luego del ataque que sufrió intentó pedir ayuda en una heladería, pero murió en el hospital, en medio de la intervención quirúrgica, dijeron fuentes judiciales del caso ocurrido cerca de las 22.45 de ayer en inmediaciones de la Plaza Sicilia, en el cruce de avenida del Libertador y Lafinur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Antes del desenlace alcanzó a decir "no me quiero morir" y pidió a la gente que estaba a su alrededor que contactar a sus familiares por redes sociales, según relataron los testigos. Desde la heladería se hizo un llamado al 911 y algunos minutos después llegó el personal del SAME que lo trasladó.