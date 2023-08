Asesinato del ingeniero en Palermo: "Tenía una herida mortal", dijo el director del Hospital Fernández

Para el director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, el mecanismo de la lesión que sufrió Mariano Barbieri, el ingeniero civil asesinado en Palermo, "es gravísimo" y fue víctima de "una herida mortal". El especialista que estuvo a cargo de la atención de la víctima apenas fue trasladado por personal del SAME dio detalles del cuadro con el que recibieron al paciente y aseguró que aunque se hizo todo lo posible por salvarle la vida, por las características de la agresión que recibió esto era prácticamente irreversible.

"Había un hematoma en el centro del tórax, que se drena y pese a ello el paciente fallece", señaló Previgliano y describió que "la atención de Mariano llevó una hora y media", pese a eso fue imposible reanimarlo. En este sentido, explicó: "Las heridas penetrantes en el tórax cuando el objeto entra y sale provoca un daño al entrar y un daño al salir. Esto es una brecha en la pleura que hace que entre el aire, el aire colapsa el pulmón, esto colapsa la circulación y lleva un neumotórax hipertensivo. Esto hace que el corazón no tenga presión suficiente para trabajar y lleva a este cuadro de colapso con la que él entra".

Pese a que para el médico, "en el contexto en el que se dio todo los tiempos fueron suficientes para poder intentar salvarlo", las heridas eran de suma gravedad y esto impidió que la víctima pudiera ser salvada.

Mariano Barbieri tuvo un hijo hace menos de tres meses. Luego del ataque que sufrió intentó pedir ayuda en una heladería, pero murió en el hospital, en medio de la intervención quirúrgica, dijeron fuentes judiciales del caso ocurrido cerca de las 22.45 de ayer en inmediaciones de la Plaza Sicilia, en el cruce de avenida del Libertador y Lafinur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El arma blanca con la que habría sido atacada la víctima. Foto: Télam

Antes del desenlace alcanzó a decir "no me quiero morir" y pidió a la gente que estaba a su alrededor que contactar a sus familiares por redes sociales, según relataron los testigos. Desde la heladería se hizo un llamado al 911 y algunos minutos después llegó el personal del SAME que lo trasladó.