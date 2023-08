Germán Gómez Picasso: "Nadie está respetando la actual Ley de Alquileres"

Todo parece indicar que la Ley de Alquileres sumaría nuevos cambios a la media sanción y el proyecto volvería a la Cámara de Diputados. Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, explicó que "era previsible lo que pasó, porque en realidad el oficialismo se oponía a las modificaciones que terminaron siendo votadas en el Congreso", en diálogo con MDZ Radio.

"La discusión está en que el PRO y La Libertad Avanza la quieren o derogar o modificar. Sin embargo, parecería que el oficialismo no, por eso se trabó la cosa. En el Congreso, en realidad el partido de Javier Milei la quería derogar y el PRO la quería modificar. Pero el que se está oponiendo es el oficialismo, y es el que tiene mayoría en el Senado hoy por hoy. Entonces es muy probable que hasta que no tengamos un cambio de gobierno esto siga igual", agregó respecto al conflicto entre las fuerzas.

Picasso aseguró que "la ley está perjudicando a los inquilinos, no hay alquileres en el mercado. Después de casi tres años y medio que está la ley vigente, nos estamos quedando sin alquileres en el mercado y además aumentaron los precios. Hay tipologías de departamentos que en Ciudad de Buenos Aires aumentaron más del 250% en un año. Esto pasa porque casi no hay oferta, nadie está alquilando".

"La oferta cayó un 60% solamente en un año y 25% el último mes en Ciudad de Buenos Aires. No tengo el dato de qué oferta había hace tres o cuatro años, pero vos calcula que en Ciudad hay 400.000 hogares bajo alquiler. Tenes 400.000 familias que viven de alquiler, y hoy tenes 686 departamentos publicados nada más. Lo que se está viendo es que lo que se está desocupando no vuelve al mercado inquilino", argumentó respecto a los datos actuales que se vinculan con los alquileres en CABA.

Con respecto a los contratos en dólares, dijo que "ese es otro mercado, es el que está por afuera de la ley, es el mercado que hace alquileres de tres meses, con eso podes hacer contratos en dólares con ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Pero eso está en el mercado, existe y es real".

Los alquileres han disminuido considerablemente en 2023.

En estos últimos días se empezó a echar la culpa al alquiler temporario, a plataformas como Airbnb. "El alquiler temporario está hace más de 20 años, mucho antes de que existan las plataformas, y hoy los números que estamos teniendo de cantidad de unidades de alquiler temporario en el mercado publicadas no dista mucho de la cantidad que teníamos ante la pandemia. O sea, no es que se fue todo a este tipo de alquiler. Lo que pasa es que hay cada vez más inquilinos porque la gente no puede comprar, y hay cada vez menos oferta porque las condiciones no están dadas para que la gente vuelva al alquiler. Ese es el problema que estamos teniendo, el acceso a la vivienda y la inflación".

Además, compartió un impactante dato: "El alquiler es el único servicio de toda la economía argentina que está congelado por 12 meses. No hay ningún servicio en Argentina que esté congelado por 12 meses es sólo el alquiler. Entonces el propietario como sabe que por 12 meses no va a poder actualizar el valor, empiezan pidiendo cualquier precio. Es por eso que el modificar o derogar la ley vendría a eso, porque si vos podes actualizar el contrato a un periodo más corto, no tenes que empezar pidiéndole una locura de dinero al inquilino".

Y finalizó comentando respecto a la modificación de reducir la cantidad de años de alquiler: "Es mucho tiempo, tres años. Vos dejas de ser propietario prácticamente porque estás entregando el uso a otra persona que tiene un contrato firmado por tres años. Si vos necesitas venderlo por tres años no podes por un tema puntual y eso es importante. Creo que hoy prácticamente nadie te firma un contrato con la ley actual a tres años en pesos y actualizable cada 12 meses, porque con inflación de 150% no podes actualizar cada doce meses".

