Eliminación de la RTO: el cachetazo del sector a la propuesta y los datos que generan preocupación en los talleres

Este martes, el tema RTO volvió a estar en el medio de la polémica. Resulta que el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, se expresó en sus redes sociales y dijo que en caso de convertirse en Gobierno luego de las elecciones del 24 de septiembre, en su primer día eliminará el trámite de la RTO para los vehículos mendocinos. Desde el Gobierno y también desde los talleres que realizan la revisión técnica reaccionaron duramente. Cuántos autos hicieron la RTO este año y cómo es la realidad en los talleres mendocinos.

"VAMOS A ELIMINAR LA RTO. Eliminaremos la Revisión Técnica Obligatoria en la Provincia por entender que no cumple con los objetivos de seguridad vial, por el contrario, sólo es un obstáculo caro para los ciudadanos. La Unión Mendocina se compromete a suprimir la obligatoriedad de la RTO. Está demostrado que no ha servido para evitar siniestros viales. Es una pérdida de tiempo, cara y burocrática. En el 2023 se registra un 10% más de muertes por siniestros viales que en 2022", dijo Omar De Marchi en sus redes sociales anunciando una nueva propuesta de su frente electoral.

A lo que sumó: "La gran mayoría de los accidentes se produce por distracciones o exceso de velocidad, y no por defectos vehiculares. E inclusive, aquellos desperfectos visibles, como el control de luces reglamentarias lo puede hacer la policía vial sin necesidad de una RTO. Podes romper el auto al día siguiente de la RTO, sin embargo tenés una calco que dice que el auto está APTO, y es falso. La RTO no garantiza que el auto esté en condiciones durante la vigencia del control, por lo que se transforma en una exigencia de dudosa intencionalidad. No es real que sea exigible en otras provincias. Mendoza muchos años no tuvo RTO, como hoy no tiene San Luis, porque no es obligatoria para las provincias que no adhieran a la Ley Nacional. El gobierno de Cornejo y Suarez adhirió en 2019. Fue un error que vamos a corregir".

La oblea de la RTO.

La propuesta del espacio opositor atrajo críticas de distintos sectores. En algunos talleres de RTO que recorrió MDZ durante este martes indicaron que si se realiza, muchas personas quedarán sin trabajo, aunque también plantearon sus dudas respecto de cómo podría salir Mendoza de una ley nacional. En la misma línea se mantuvieron en el Gobierno provincial. "Es una legislación nacional, lo único que hizo Mendoza fue reglamentar cómo se implementa, para generar un sistema abierto de manera de que cualquier persona cumpla con los requisitos y pueda inscribirse para tener un taller de verificación. Todo lo demás hay que modificarlo a nivel nacional. La reglamentación se aprobó en la Legislatura, con el voto de todas las fuerzas políticas, incluidos algunos que hoy están en la actual Unión Mendocina", respondieron desde el Ejecutivo ante la consulta de MDZ.

A su vez, sobre los objetivos que plantea la RTO a la hora de hablar de seguridad vial (que De Marchi cuestionó) distintos especialistas salieron a refutar con distintos argumentos. Héctor "Buddy" Roitman, voz autorizada en la materia y además presidente de la asociación de peritos judiciales de Mendoza, dijo a MDZ: "Los objetivos de la RTO son mantener los vehículos en condiciones para evitar accidentes. El elemento que más se observa es el tema de los frenos, el choque más común es el choque desde atrás, cuando se evalúa el pedal del freno el frenómetro de la RTO se ve cuánto frena el auto, muchas veces pensamos que frena bien, pero en realidad está frenando a 200 metros cuando tendría que frenar a 20 metros. Negar la RTO es atentar a la seguridad pública, pone en juego la vida de las personas".

Y sumó: "Hay 100 países en el mundo que la utilizan, sólo San Luis en nuestro país no la tiene. Es indignante que se haga esto a cambio de un voto".

Por su parte, el especialista Roberto Tomassiello, contestó ante la consulta de este medio: "Los vehículos tienen que estar en condiciones mecánicas, una falla puede provocar lesiones o muertes. Estoy convencido de que la RTO tiene que existir como existe en el mundo. El tema es que no se convierta en algo comercial, en ese sentido hay que ver que sea efectiva y cumpla su cometido. En las calles se ven vehículos en condiciones paupérrimas de su estado mecánico y condiciones de seguridad. Tiene que ser exigente la forma de revisar los vehículos. Debería seguir realizándose, en la opinión política está el oportunismo del momento".

Los talleres de RTO cuando comenzaron las multas en 2022. FOTO: MDZ.

Pero agregó: "Lo que sí debería verse es la frecuencia en la que se realiza la RTO, yo si lo cambiaría. Un 0km tiene 3 años y en tres años está nuevo, difícilmente vaya a tener un kilometraje en el que ponga en riesgo las condiciones de seguridad. La primera revisión podría realizarse cada cuatro o cinco años y cuando ya pasa la antigüedad de 8 años ahí si exigirla cada año. Los siniestros que se realizan por falla mecánica son una minoría con respecto a los que son por otras causas como factores humanos, exceso de velocidad, consumo de alcohol o demás. Reitero que la RTO tiene que existir, pero sin ser un negocio, sino para cuidar la vida de los que usamos el espacio público".

La RTO en números

Según explicaron a MDZ desde distintos talleres que realizan el trámite de verificación vehicular, hay un total de un millón de autos en lo que es el llamado parque automotor mendocino. De esos, hay un total de 600.000 autos "vivos", que son los que están en condiciones de circular por las calles mendocinas. Por año se estima que irán más de 70.000 a los talleres, pero hasta el momento no se ha llegado a los 60.000 y la cifra de verificados está debajo del 10%. Desde los talleres entienden que la cuenta se debe sacar no desde el inicio de la RTO sino año por año.

"La realidad de los talleres es muy dura, las empresas que están en esto, están más cerca de fundirse que de funcionar. Para decir que el sistema funciona, tendríamos que tener 200.000 autos por año para empezar a ver qué tendencia hay en la accidentología. No creo que este año pasemos los 60.000. Con una muestra tan chica, no creo que podamos hacer estadísticas de accidentología", estiman desde distintos talleres del Gran Mendoza. Desde los talleres indican que la situación es difícil.

En el último mes, los valores a la hora de realizar el trámite subieron un 30% y para un auto, hoy los valores se ubican entre los $7.000 y los $8.000, mientras que para las camionetas ya supera los $9.000 según lo indicado en el Boletín Oficial. En cuanto a las multas, MDZ informó hace semanas que hubo 3.000 multados en lo que va del año en Mendoza y desde distintos sectores también analizan la falta de controles y sanciones al respecto.

Excepciones de la ley

A fines de 2022 y durante los primeros días del 2023, hubo una resolución clave para los mendocinos que estableció que los vehículos que tengan entre 3 y 7 años de patentado, tendrán una vigencia de la RTO que será de 2 años, cuando anteriormente era de un año el vencimiento de la oblea. “Tendrá una vigencia efectiva de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la fecha de revisión, cuando la antigüedad del vehículo no exceda los SIETE (7) años desde su patentamiento inicial; para los vehículos de mayor antigüedad tendrá una vigencia efectiva de DOCE (12) meses", marca la resolución publicada en enero de este mismo año.