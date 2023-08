Los motivos por los que Omar De Marchi asegurá que eliminará la RTO

El candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, aseguró que si gana las elecciones eliminará la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) porque no ha cumplido con sus objetivos de seguridad vial. "Está demostrado que no ha servido para evitar siniestros viales. Es una pérdida de tiempo, cara y burocrática", manifestó en un video acompañado por el diputado Jorge Difonso.

"Eliminaremos la Revisión Técnica Obligatoria en la Provincia por entender que no cumple con los objetivos de seguridad vial, por el contrario, sólo es un obstáculo caro para los ciudadanos", remarcó De Marchi. "En el 2023 se registra un 10% más de muertes por siniestros viales que en 2022", adhirió para explicar por qué entiende que no ha servido la RTO.

"La gran mayoría de los accidentes se produce por distracciones o exceso de velocidad, y no por defectos vehiculares. E inclusive, aquellos desperfectos visibles, como el control de luces reglamentarias lo puede hacer la policía vial sin necesidad de una RTO", sumó el candidato a gobernador de La Unión Mendocina.

Su postura respecto a la Revisión Técnica Obligatoria no es nueva. Desde hace tiempo que legisladores del PRO vienen expresando críticas acerca de su implementación y lograron que se flexibilicen los plazos de renovación. Pero ahora Omar De Marchi fue un paso más allá y aseguró que hay que eliminarla.

"Podés romper el auto al día siguiente de la RTO, sin embargo tenés una calco que dice que el auto está APTO, y es falso. La RTO no garantiza que el auto esté en condiciones durante la vigencia del control, por lo que se transforma en una exigencia de dudosa intencionalidad", deslizó.

No es real que sea exigible en otras provincias. Mendoza muchos años no tuvo RTO, como hoy no tiene San Luis, porque no es obligatoria para las provincias que no adhieran a la Ley Nacional. El gobierno de Cornejo y Suarez adhirió en 2019. Fue un error que vamos a corregir. Ir todos los años a hacer la RTO, con los costos de tiempo y dinero que implica es una traba innecesaria", finalizó en el comunicado que compartió en las redes sociales.