El crudo relato de una argentina sobreviviente de los incendios en Hawái

Silvina Nussbaun terminaba de trabajar y sólo quería descansar cuando se enteró de la peor noticia, su casa y su auto se habían prendido fuego por completo y lo había perdido todo. Ella es una bióloga argentina que vive en Hawái, precisamente en Lahaina, donde días atrás un feroz incendio arrasó con la ciudad. Desde entonces se mudó a Kahului Maui, a una casa prestada que estaba disponible para alquiler turístico y que por la catástrofe la dueña decidió ofrecer, pero Silvina -o Chivi, como la conocen sus allegados-, no sabe cómo será su futuro y cómo se recuperará económicamente de las pérdidas.

Ella se dedica a la limpieza de propiedades para alquiler. El día que el fuego lo devoró todo "acababa de terminar de trabajar, había terminado temprano", contó. Su estado aquella mañana parecía premonitorio. "Tenía una migraña terrible, pero fui a trabajar igual. Limpié como pude, volví a mi casa, me acosté, hablé con mi expareja para ver cuándo me traía al nene y cuando llegó ya había empezado el humo, aunque no sabíamos dónde estaba. Ahí sucedieron los hechos", recordó.

Chivi sabía de los focos de incendio, pero nunca imaginó que podían llegar tan cerca y arrasar con todo. El día que ella fue víctima, el fuego comenzó a las seis de la mañana y las noticias locales decían que para el mediodía los habían "contenido". El problema, dijo Silvina, es que ella no sabía la diferencia entre "contenido" y "extinto". "Había vientos huracanados de 110 kilómetros por hora y eso generó que la situación se fuera de control. Cuando vimos el humo no sabíamos bien dónde estaba", explicó.

Silvina llegó por primera vez a Hawái en 2007 por una visa de Work and Travel. Luego volvió a la Argentina, se recibió de bióloga en la Universidad Nacional de Buenos Aires y volvió a irse del país, pero esta vez a Colorado, en 2009. Más tarde, en 2012, volvió a Hawái, donde armó su presente: se casó, tuvo un hijo, compró su departamento, su auto y construyó una vida laboral sustentable.

Por los destrozos, se lanzaron fondos solidarios para ayudar a las víctimas.

De su vivienda no quedó nada. Aunque era "chico, con una habitación y un baño", como describió, ella le tenía mucho cariño al lugar, quedaba a dos cuadras de la playa y a sólo media hora de la vivienda de su ex. Ahora no sabe qué va a pasar con el rol del gobierno de los Estados Unidos ni con el seguro porque adquirió esa propiedad a través de una hipoteca, que debe seguir pagando aunque sea sólo cenizas.

Desde el Estado la ayudaron sólo "con 700 dólares". Aunque la cifra para un argentino parezca inmensa, para el costo de vida de Hawái es muy poco dinero, a la vez que la ciudad "quedó en estado irrecuperable" y allá viven, fundamentalmente, del turismo. "Nos ayudamos entre vecinos, la gente empezó a colaborar entre sí. Es como otra pandemia. Todos sabían lo que había pasado menos los que nos habíamos quedado ahí varados porque no teníamos electricidad ni señal de celular. De pronto los locales empezaron a llevar cosas como agua, pañales, comida, pero no apareció nadie del gobierno hasta pasados varios días", dijo Chivi.

Silvina vive en Hawái desde 2012. Foto: Instagram Silvina Chivi Nussbaun

La situación "fue un caos, un desastre", insistió, aunque mantuvo su mirada optimista porque está viva, casi de milagro, mientras que muchos no pudieron sobrevivir a las llamas y otros ni siquiera tienen dónde vivir y pasan sus noches en un auto.