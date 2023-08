El EMOP pedirá la caducidad de la empresa de viajes prohibida que sigue operando pese a las sanciones del Gobierno

Este jueves, MDZ publicó el reclamo de distintos conductores y usuarios que manifestaban que la empresa de viajes "Maxim" sigue operando abiertamente pese a una sanción efectuada por el Gobierno provincial hace 21 días en la que, justamente, inhabilitaba a esta aplicación a seguir trabajando por los próximos 30 días (quedan 9 días de sanción actualmente) por las irregularidades que la misma presenta. El EMOP dará un paso importante este viernes y avanzará en el pedido de caducidad de la misma.

Jorge Teves, director del Ente de la Movilidad Provincial, comentó a MDZ: "La aplicación está suspendida y no está respetando los requisitos de la suspensión que nosotros pusimos. Esa suspensión decía que la aplicación se debía abstener de tomar viajes durante 30 días. En la semana pasada en un control de servicios en la calle, detectamos que un vehículo trabajaba con Maxim. Otro lo detectamos este martes. Además, contamos con una denuncia por Aprotam que decía que la aplicación seguía trabajando. Aplicamos el mecanismo administrativo y pasamos al pedido de caducidad".

"No están respetando las condiciones de la suspensión. Sacaremos una resolución dirigida a la Secretaría de Servicios Públicos, que es la autoridad competente y les vamos a pedir que se proceda a la caducidad de la aplicación teniendo en cuenta que no se respetan las sanciones. Una de las consultas recurrentes es que ellos siguen teniendo una oficina abierta pese a estar sancionados, pero nosotros no tenemos competencia para actuar sobre comercios", comentó el funcionario del EMOP a este medio.

Los autos secuestrados por el EMOP.

A su vez indicaron que la caducidad operará sobre el traslado de pasajeros, pero Maxim podrá seguir operando en la medida de que se trate de un envío de paquetes. "En total les hemos secuestrado seis vehículos a Maxim. Los operativos son con controles en la calle, por parte de un grupo de inspectores. Se encargan de abordar a los llamados 'taxi truchos' que no cumplan con los requisitos para trasladar pasajeros", aseguró Teves.

Esos requisitos son: contar con inscripción en la plataforma a operar, luego esa inscripción va a la Secretaría de Servicios Públicos, de allí tiene que salir aprobada, ver si el vehículo y el carnet cumple con las condiciones. Ahí cuando la aprobación de la inscripción se hace desde la Secretaría se envía a las oficinas de la aplicación de la plataforma. Así trabajan Cabify y Uber en la provincia de Mendoza actualmente. "A veces nos encontramos con un conductor que está inscripto en una app y está trasladando a una persona por fuera de la plataforma. En esos casos no sancionamos a la app sino al conductor", comentaron desde el EMOP.

Desde el Gobierno indicaron que en las próximas horas la resolución va a estar publicada y se pedirá la caducidad de Maxim, a la vez que aclararon que "la gente que quiera trabajar con Maxim no lo puede hacer, en el caso de detectarlo, las multas serán del doble de lo que le correspondería y está establecido a un auto clandestino. Los conductores pagarán el doble que una sanción a un taxi trucho".

Este miércoles, MDZ indicó que distintos conductores no conocían y estaban desinformados respecto de las sanciones y eran multados por el EMOP cuando transportaban pasajeros en la vía pública. A su vez, usuarios destacaron que pueden pedir y operar viajes pese a las sanciones establecidas que hasta el momento eran desoídas.