La empresa de viajes "prohibida" que sigue operando a pesar de las sanciones del Gobierno

El pasado 4 de agosto, el Gobierno provincial, a través del Ente de Movilidad Provincial resolvió y publicó en el Boletín Oficial una dura sanción para la empresa de viajes "Maxim" que opera a través de una plataforma o aplicación móvil. La multa constaba de la suspensión del traslado de pasajeros "por los próximos 30 días", de los cuales ya lleva 20 cumplidos.

Esta resolución se publicó en el Boletín Oficial ese mismo día e informa que desde la plataforma han cometido muchas infracciones y por eso el objetivo es inhabilitarla para que se pongan en regla con las habilitaciones de algunos vehículos. Maxim es una aplicación que permite ya en la ciudad ingresar un punto de partida y un destino, e informa incluso una tarifa.

A raíz de eso, distintos usuarios y conductores que no estaban al tanto de la suspensión se comunicaron con MDZ para denunciar que la empresa sigue trabajando, aunque no de manera normal. "El inconveniente está en las oficinas de Maxim en Mendoza, deberían estar bloqueadas por el EMOP. Siguen estafando gente, yo subí los papeles como en cualquier plataforma y haciendo un viaje me terminaron secuestrando el auto con multas exorbitantes. Recién ayer me entero que está bloqueada la app por 30 días por parte del EMOP para no hacer viajes", comentó uno de los conductores remarcando que la empresa sigue trabajando pese a las sanciones.

"Siguen dando vehículos y viajes a esos vehículos, haciendo propaganda para que se sigan inscribiendo siendo que están suspendidos. Siguen estafando a personas y nosotros perdemos nuestro capital. Las oficinas siguen abiertas al público", indicaron en diversos reclamos a este medio.

La publicación del EMOP el pasado 4 de agosto.

Cabe destacar que el problema entre la mencionada empresa y el EMOP viene de larga data. Un ejemplo es lo que sucedió en marzo de este año cuando en un operativo de rutina, la entidad detectó que Maxim estaba violando el permiso habilitante, es decir, no contaba con el mismo y además había un desfasaje con el valor de la tarifa a cobrar. En uno de los casos se detectó que, en un viaje que tenía destino final la Terminal de Mendoza, uno de los remises de la plataforma Maxim no presentaba permiso habilitante de la Dirección de Transporte. En otro, con recorrido por la zona del centro de la Ciudad de Mendoza, además de no estar habilitado, existía un desfasaje en el valor del viaje indicado por la plataforma y lo que le cobraron luego al pasajero. A raíz de eso, se secuestraron los vehículos involucrados.

Pese a esa sanción efectuada el 24 de marzo de 2023, tres días más tarde la Municipalidad de Ciudad tomó sus cartas en el asunto al multar a dos personas por promocionar a la aplicación de viajes. Los individuos fueron descubiertos realizando estas acciones en calle Pellegrini, entre Perú y Belgrano. Se le secuestraron los papeles, el pegamento y también los pinceles. La multa fue de $35.000 en aquel momento.