Mar del Plata, en vilo por posibles saqueos: recibieron mil denuncias en 15 horas y se registraron dos robos aislados

Ante la seguidilla de saqueos en distintos puntos del país, en Mar del Plata se enrareció el clima desde este martes por la tarde, cuando comenzaron a difundirse cadenas de mensajes, fotos y videos que llevaban como mensaje que "los saqueos ya habían empezado en la ciudad".

Los primeros reportes dieron coordinadas de la zona portuaria, donde bandas de encapuchados se comenzaban a organizar para efectuar los ataques. Los comerciantes de la calle 12 de octubre comenzaron a bajar las persianas y dieron aviso a otros colegas de paseos comerciales que tomaron las mismas medidas, en un acatamiento dispar. Hubo cuadras sin comercios cerrados antes de su horario y otras con casi todos funcionando con normalidad.

Para las 18 horas muchos comercios habían dejado de atender y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ofreció una primera conferencia de prensa donde contó que se hizo eco de los contenidos viralizados, pero que no se había consumado ningún evento de ese tenor en la ciudad y que iba a trabajar para combatirlos. Para eso anunció una línea de WhatsApp (2233406177) donde atenderían las inquietudes de los vecinos, y reveló que estaba en contacto permanente con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

"Recibí una serie de mensajes de vecinos preocupados que planteaban la existencia de grupos que se estaban organizando para generar saqueos. Fue así que tomé la decisión de presentarme ante el Jefe de la Policía Departamental explicando esta situación. También me comuniqué con el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, haciéndole saber esta situación y poniendo a su disposición todos los elementos que tiene la Municipalidad para prevenir este tipo de situaciones, porque no vamos a permitir que organizaciones delictivas generen terror en nuestra ciudad", expresó el jefe comunal desde las instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Acompañado por el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, pidió cautela y prudencia con la información: "Queremos llevar tranquilidad. Nosotros lo tenemos muy claro: el enemigo es el delincuente. Queremos prevenir este tipo de hechos y ser muy firmes con los que cometan delitos. Para los marplatenses, el orden es un valor muy importante", sentenció.

Montenegro siguió la vigilancia de cámaras casi a la medianoche, mientras crecían las denuncias en la flamante línea de manera astronómica. En las primeras 15 horas se recibieron más de mil mensajes, pero la inmensa mayoría fueron falsa alarma o eventos de otras latitudes.

Hubo 40 intervenciones de la policía y se registraron dos robos aislados, con dos detenidos. "No robaron alimentos en ninguno de los casos, se llevaron dinero de la caja, electrodomésticos e indumentaria. No fueron saqueos, sino robos en poblado y en banda, y ya están identificados los involucrados", distinguieron fuentes municipales a MDZ.

Durante la noche se desplegaron distintos grupos de efectivos de la patrulla municipal trabajando junto a las fuerzas provinciales, y en paralelo se disparó un rumor aún más temerario de un levantamiento policial. Esto indignó a Montenegro, que convocó a una nueva conferencia de prensa, esta vez el miércoles a las 9 de la mañana, donde transparentó los mensajes que habían recibido algunos policías que estaban de franco, donde los convocaron a trabajar para reforzar la seguridad en las calles.

Sin eludir las responsabilidades ni la amenaza de los saqueos, el intendente dijo que está en "contacto permanente" con sus pares de la Provincia de Buenos Aires y que su principal intención es llevar cautela y trabajar para combatir la delincuencia.

Por otra parte, organizaciones de izquierda que se suelen movilizar a la Municipalidad o Desarrollo Social negaron de forma rotunda cualquier tipo de participación en delitos de esta índole y los condenaron. Guillermo Montenegro pidió a los veicnos que "no se alarmen" - Foto: Twitter @gmontenegro_ok

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se registró una agresión en un minimercado de Cerrito y García Lorca a los encargados por un puñado de personas que no llegaron a entrar al lugar, ingresaron a robar en una carnicería Garay y 180, donde se llevaron la recaudación que había en la caja registradora, e ingresaron a una feria comunitaria donde se llevaron objetos de valor.

Consultado por las menciones del dirigente piquetero Raúl Castells, que se autoproclamó el organizador de los saqueos en Mar del Plata y otras ciudades, el exministro de Seguridad porteño pidió a la justicia que lo investigue y dijo que no descansará hasta identificar a las personas u organizaciones que fomentaron los saqueos en la ciudad.

"Esperamos la investigación tenga éxito porque nada es gratis. Hay que tener claro que lo que hubo fue un accionar de grupos que aprovecharon y generaron esta situación de ir a robar", enfatizó para dar a conocer otros detalles de los operativos de control que seguirán en los próximos días.

Por último, alentó a que todos los que tengan dudas se comuniquen con las líneas de atención municipales, y manifestó que "vamos a tener una respuesta rápida".

En tanto, desde la Fiscalía General trabajan codo a codo con el seguimiento de las cámaras públicas y ordenaron que "cuando se juntan más de 4 o 5 personas en un barrio se mande un patrullero, pasa saber lo que están haciendo". Entre las denuncias que llegaron en las últimas horas, consideran que "ya no pueden decir, hay un saqueo en tal lugar para robar en otro cercano, porque la tecnología ya no les permite hacerlo".

Pese a los mensajes constantes de los funcionarios para poner paños fríos a la situación, un grupo de comerciantes convocó a cerrar entre las 17 y 18 horas, antes de la puesta del sol, por las cadenas de mensajes que siguen circulando con fruición.