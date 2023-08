Saqueos: denuncian a Raúl Castells ante la Justicia

Raúl Castells fue denunciado ante la justicia como posible instigador de los saqueos en el conurbano bonaerense. La presentación judicial fue realizada por un aliado de Patricia Bullrich luego de que el líder piquetero admitiera que está impulsando los robos en comercios.

“La gente está saliendo a buscar comida; y si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto,

le estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida...”, reveló Castells en relación a los saqueos ayer durante una entrevista en Crónica TV.

El denunciante de Castells es Yamil Santoro, titular de la agrupación Republicanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires desde donde impulsa la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. "Esa convocatoria general e indiscriminada es apta para provocar los recurrentes sucesos de robo en banda y con armas en comercios de varias ciudades y localidades", advierte la denuncia presentada ante el juzgado criminal y correccional federal 6.

El dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, admitió ayer por la noche haber incentivado los saqueos a supermercados y comercios que se llevaron a cabo en las últimas horas en todo el país.

Castells dijo que lo que ocurrió en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza y Neuquén no es "un hecho delictivo", sino que "el hecho delictivo es que el kilo de milanesa está $4.200, un kilo de papa $1.000 y un kilo de azúcar $1.000".

En diálogo con Crónica TV, agregó: "Nosotros no aceptamos que digan que son ladrones los vecinos, las amas de casa y la gente de los barrios que están saliendo en todo el país. Es un insulto que los traten de ladrones, en vez de decir que los ladrones son los del Gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar y los dueños de los hipermercados que aumentaron los precios".

Por otro lado, señaló: "Nosotros les avisamos a los funcionarios una y otra vez que no sean tontos, les decíamos 'no sigan tirando de la soga, traigan los alimentos'. Esto se soluciona en 24 horas. Pero si no lo solucionan, van a ver de nuevo lo del 89' y lo de 2001'".

La denuncia